Akcie Laudy se vrátí Mercedesu, říká jeho syn

Laudův syn Mathias, který je také závodním jezdcem, potvrdil, že akcie nejsou součástí dědického řízení, ale připadnou Mercedesu na základě několik let staré dohody.

„Jeho akcie se v průběhu roku 2020 vrátí do Stuttgartu do Mercedesu,“ řekl Mathias Lauda pro La Gazzetta dello Sport. „Bylo to dohodnuto v písemné dohodě před několika lety.“

Mathias Lauda během čtyřiadvacetihodinovky v Daytoně uvedl, že mu otec chybí. „Přemýšlím o něm každý den. Snažím se žít tak, aby byl pyšný.“

„Motorsport byl pro mého tátu všechno. Začal velmi mladý bez podpory své rodiny a vyhrál tři tituly ve formuli 1.“

„Byl to jediný jezdec, který zastavil svou kariéru po strašné nehodě a vrátil se, aby získal titul.“

Foto: Getty Images / Bryn Lennon