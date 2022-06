Akce v Le Mans startuje! Kdy se dívat a o co nepřijít?

Úvod článku patří preview závodu, kompletní program závodního týdne a informace o TV vysílání naleznete v jeho závěrečné části.

Volná místa nejsou, právě naopak. I letos se startovní listina pro Le Mans naplnila na svoji maximální kapacitu 62 vozů.

Pět speciálů bude bojovat o triumf v absolutním pořadí v rámci třídy LMH. Stejně jako v minulých závodech WEC nás čeká bitva tří týmů. Na hybridní pohonnou jednotku spoléhá pouze Toyota se svými speciály GR010 Hybrid. Japonci letos útočí na pátý triumf v řadě.

V cestě jim stojí amerických Glickenhaus. Oproti gigantické Toyotě tým ze staré školy, vedený nadšením svého zakladatele Jamese Glickenhause. Americký milovník rychlých vozů a celoživotní fanoušek Ferrari vybudoval značku se silným jménem na scéně sportovních vozů v podstatě v garáži za domem. Zjednodušeně řečeno. V Le Mans se Glickenhaus rozrostl. Úvodní dva podniky WEC absolvoval s jedním vozem, na La Sarthe však nasazuje dva rudé speciály SCG 007 LMH.

A kde je snad nejsilnější touha po úspěchu? U domácích. Francouzský Alpine má poslední šanci zvítězit v Le Mans se starším prototypem LMP 1 odkoupeným od stáje Rebellion Racing. Alpine přijel do Le Mans v pozici lídra obou šampionátů v rámci WEC (jezdců i týmů), nicméně to francouzský tým do role favorita neřadí. Nemalou roli bude jako vždy hrát nastavení Balance of Performance, o kterém jsme psali už po testovacím dni zde. Jedna věc je ale u Alpinu nepopiratelná. Vůle k vítězství u Nicolase Lapierra. Nejvýraznější člen tříčlenné posádky je čtyřnásobným vítězem Le Mans ve třídě LMP 2 (třikrát právě s Alpinem) a konečně bych chtěl ten největší závod vyhrát i absolutně. Počkejme si do neděle...

Těsná, nepředvídatelná bitva s nejasným koncem? Tu nabídne třída LMP 2, opět nejsilněji zastoupená kategorie v Le Mans. Hned 27 prototypů této kategorie figuruje ve startovní listině a je téměř jisté, že vítězství bude slavit vůz Oreca 07 Gibson. Šance, že by se proti dominantnímu šasi prosadil jediný vůz Ligier JS P217 Gibson se rovnají téměř nule. Jak z hlediska dominantnosti šasi Oreca, tak vinou úrovně posádky španělské stáje CD Sport, která svůj Ligier dostala do Le Mans krkolomnou cestou. Pozvánku tým získal díky zisku mistrovského titulu ve třídě LMP 3 v rámci Asijské Le Mans Series.

Pro vaši lepší orientaci v závodě: zde najdete kompletní startovní listinu a zde její grafickou podobu ve formě spotter guide.

V LMP 2 se ale zaměřme především na favority. Na čele budeme sledovat bitvy slavných týmů, mezi které patří Prema, Penske, United Autosports Zaka Browna, WRT, JOTA Sport či AF Corse. A jména pilotů v posádkách? Hvězdná. Posuďte sami. Sébastien Ogier, Felipe Nasr, Robert Kubica, Sébastien Bourdais, René Rast, Esteban Gutiérrez, Pietro Fittipaldi. A šlo by ještě chvíli pokračovat. Z hlediska fanouška má třída LMP 2 vše. Bohaté startovní pole, příslib velké bitvy a hvězdy volantu v posádkách.

A v rámci této kategorie nesmíme opomenout ani slovenskou stopu. Tým ARC Bratislava nechybí se svým prototypem Oreca 07 Gibson #44 ani letos. Závodící šéf stáje Miro Konopka spojuje pro Le Mans síly se dvěma rychlými profesionály. Francouz Tristan Vautier si vybudoval velké jméno za oceánem v závodech pod hlavičkou IMSA, zatímco Nizozemec Bent Viscaal patří k nejzajímavějším evropským talentům.

A ještě jedna zajímavost v LMP 2, která stojí za zmínku. V kokpitu vozu Oreca 07 #23 týmu United Autosports se bude střídat i mladý, opravdu mladý Američan Josh Pierson. Ve chvíli, kdy v sobotu během závodu poprvé usedne do vozu, mu bude 16 let, 3 měsíce a 25 dní. Stane se tak nejmladším pilotem v historii Le Mans.

Ve třídě LMGTE - PRO pro tovární stáje (či týmy s tovární podporou) s vozy GTE se v Le Mans znovu utkají tři značky. Po dvou vozech nasazují stáje Porsche GT Team a Corvette Racing a hned trojnásobného zastoupení se dočkají fanoušci Ferrari. Kromě dvou speciálů 488 GTE pod hlavičkou AF Corse je mezi startujícími ještě třetí Ferrari patřící americké stáji Riley Motorsports.

V Le Mans samozřejmě nechybí ani britské vozy Aston Martin Vantage, které již ovšem figurují pouze ve třídě LMGTE - AM po boku dalších speciálů Ferrari a Porsche. Celkově v amatérské třídě (ve které se však objevuje řada skvělých profesionálů) startuje 23 vozů.

Program závodního týdne

Dění na trati v Le Mans startuje ve středu prvním volným tréninkem od 14:00, na který poté naváže kvalifikace (19:00) a druhý volný trénink (22:00).

Třetí volný trénink je poté na programu opět za světla, konkrétně ve čtvrtek od 15:00. Důležitým bodem čtvrtečního programu je hyperpole od 20:00, kde se rozhodne o držitelích pole position ve všech čtyřech kategoriích. Do hyperpole postoupí šest nejrychlejších vozů z každé třídy po kvalifikaci s výjimkou speciálů LMH, kterých je v listině pouze pět. Do hyperpole tak automaticky postupují všechny vozy z této kategorie.

Čtvrteční program pak zakončí čtvrtý volný trénink od 22:00.

Pátek v Le Mans patří slavnostní parádě pilotů v centru města.

V sobotu na jezdce a týmy čeká dopolední warm up od 10:30. 90. ročník 24 hodin Le Mans poté odstartuje v 16:00. Všechny oficiální session a non-stop přenos závodu nabídne živě Eurosport.