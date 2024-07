AIX Racing: nejde jen o výkon auta, zlepšili jsme se jako tým

Když tým Charouz Racing odkoupil na konci sezóny 2022 Paul Hanno Müller, sliboval velké věci. Společně s jeho týmy ve formuli 4 a Formuli Regional chtěl vytvořit komplexní vývojový program pro mladé talenty, kterým byl pomáhal až ke dveřím formule 1.

Realita byla nakonec úplně jiná. V roce 2023 tým pod názvem PHM Racing by Charouz za celou nezískal ani bod. A ve stejném duchu pokračoval i na začátku sezóny letošní. Müller následně využil štědré finanční nabídky společnosti AIX Investment Group a 13. května letošního roku tým prodal.

Stáj tak nyní má slovinského majitele a sídlo v Dubaji přímo v Burdž Chalífa. Workshop týmu nadále zůstává v Německu u Kolína nad Rýnem, kam se tým přestěhoval ze Žebráku loni na podzim.

Nová stáj pod heslem „Our time is now“ ambiciózně vyrazila do evropské části sezóny 2024. A stalo se, s čím asi nikdo nepočítal. Ono to vážně fungovalo a AIX Racing vystřelil prakticky ihned ze dna k výšinám. O nadcházejících víkendu Imole, jen pár dní po převzetí týmu, vybojoval Joshua Dürksen třetí místo v hlavním závodě. Což zároveň byly i první body pro tým od roku 2022.

Že to nebyla jen náhoda ukázal AIX Racing ihned o týden později. Tentokrát se o slovo přihlásil druhý jezdec stáje Taylor Barnard, tomu se nepodařilo nic menšího než z pole position vyhrát sprint v Monaku. I v Barceloně měl tým dobře rozjetý hlavní závod, Dürksen mířil s alternativní strategií minimálně na pódium, ale tam AIX Racing o všechny šance připravily problémy s motorem. Chuť si ale znovu zpravili o pět dní později na Red Bull Ringu, kde se Joshua dokázal kvalifikovat druhý se ztrátou pouze 8 tisícin sekundy na pole positon. V hlavním závodě dojel šestý, několik bodů přidal i Barnard a tým se tak konečně posunul z poslední příčky v týmovém šampionátu. Ano, lze vyhrát Monako a přitom být stále poslední…

Deník Sport a F1sport si povídal s Joshuou Dürksenem, který jak to zatím vypadá, se stal tahounem týmu. I když zkušenosti z předchozích sérií mluvili rozhodně ve prospěch Taylora Barnarda. Dvacetiletý Paraquajec totiž přišel do formule 2 z formule Regional, kde skončil celkově devatenáctý…

Jak jste se vůbec k motorsportu dostal?

„S motorsportem jsem začal, když mi bylo dvanáct. To jsem v Paraguayi začal jezdit na motokárách. Vždy jsem byl velkým fanouškem motorsportu, motokár a všeho okolo. Takže jsem hodně naléhal na tátu, aby mi také jednu motokáru koupil. Což on nakonec udělal a já se do ní ihned zamiloval. A od toho momentu už jsem pořád dělal motorsport.“

Do formule 2 jste přestoupil z evropského šampionátu Formule Regional (FRECA) a přeskočil jste tak formuli 3. Jak obtížný pro vás byl tento krok?

„Myslel jsem, že to bude obtížnější. Ale podařilo se mi přizpůsobit docela dobře. Máme tu mnoho rozdílných procedur, samozřejmě vyšší rychlost apod. Ale očekával jsem, že to bude horší. Adaptoval jsem se velmi dobře.“

„Velkým skokem pro mě byly hlavně kvalifikace. Jet na limitu v jediném kole. Protože pak už nemáte tu správnou přilnavost. Takže ve formuli 2 máte na to zajet kvalifikační kolo jeden, maximálně dva pokusy. Kdežto v FRECA můžete udělat několik rychlých kol v řadě. Takže na toto se snažím zaměřit.“

V Imole jste získal své prví pódium ve formuli 2. Co to pro vás znamenalo?

„Bylo to skvělé. Víkend od víkendu jsme se s týmem zlepšovali a najednou přišlo první pódium v hlavním závodě. Jak již bylo řečeno, do formule 2 jsem přišel přímo z FRECA, přeskočil jsem formuli 3. A tohle byl teprve čtvrtý závodní víkend mé první sezóny ve formuli 2. Upřímně jsem to vůbec nečekal a dosáhnout toho tak brzy při mém skoku z FRECA bylo prostě úžasné.“

S týmem jste měli velmi těžký začátek sezóny. Ale jen co jste se změnili na AIX Racing, začaly přicházet všechny tyto úspěchy. Jak se to stalo?

„Myslím, že jsme se postupně zlepšovali už od zimy. Zkoušeli jsme na autě hodně věcí. Nešlo však jen o zlepšení výkonu auta, ale i celkového fungování týmu a tak. Jako tým jsme se prostě vyvinuli ve všech aspektech – nejen auto, ale také my jako řidiči, mechanici, inženýři a další lidé. Tým celkově funguje lépe.“

Myslíte, že takové výsledky nebyly jen náhoda, ale můžete je opakovat i v budoucnu?

„Ano, myslím, že to ještě dokážeme. Samozřejmě není zajištěno, že takové výsledky budeme mít vždycky. Ale věřím, že budeme nadále schopni bojovat v Top 7 nebo alespoň Top 10.“



Dürksen slavil v Imole své první pódium, jako by se právě stal mistrem světa. Jeho radost byla prý umocněna tím, že se jednalo o jeho teprve čtvrtý závodní víkend ve formuli 2.