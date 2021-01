Aitkenova premiéra vzbudila zájem Jihokorejců o formuli 1

A ačkoliv sám Aitken se narodil v Londýně, jeho otec je Skot a matka Jihokorejka. Díky tomu má Aitken v Jižní Koreji velké množství fanoušků a jeho premiérový start vzbudil v zemi, kde se mezi lety 2010 až 2013 jela na okruhu v Jeongamu Velká cena Koreje formule 1, velký zájem.

„V Koreji to mělo velkou odezvu, větší, než jsem předpokládal, což bylo úžasné, protože formule 1 není a nebyla v Koreji tak populární. Motorsport a zájem o něj je tam stále celkem v plenkách,“ řekl Aitken pro South China Morning Post.

„Mám spoustu korejských fanoušků, kteří jsou v kontaktu přes sociální sítě a mnoho těch, kteří sledují závody kvůli mému původu. Dostal jsem spoustu dotazů ohledně toho, jak se zapojit a začít s motorsportem, což je opravdu super,“ popsal Aitken.

„Je známo, že motorsport není levný a musíte se umět prodat, abyste mohli hrát i tuto jeho stránku. Pouhý talent často nestačí. Snažím se proto korejským fanouškům co nejvíce otevřít. Zčásti proto, že rád vidím ten narůstající zájem o ne úplně tradiční sport v této zemi, ale také, abych zapojil lidi na sociálních sítích. Je to úžasné a pomáhá to také například automobilkám, které jsou ve formuli 1.“

Aitken do Koreje cestuje minimálně jednou ročně. Učí se také korejský jazyk, aby se více zapojil do této kultury.

„Velmi si to užívám. Je hezké jet jako rodina a poznat rozdíl oproti tomu, co máme tady na západě. Pro někoho, kdo vyrůstal v Londýně, je to nové. Rád se učím o Koreji a začal jsem se trochu učit i korejsky,“ přiznal.

„Je to trochu bláznivý svět, ale i s touto stranou své rodiny chci být co nejvíce v kontaktu. Moje máma to samozřejmě velmi podporuje, na druhou stranu také velmi miluji skotský původ mého táty.“