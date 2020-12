Aitkena mrzí chyba, Fittipaldi si splnil cíl dokončit

Poté, co měl Lewis Hamilton pozitivní test na koronavirus, se Mercedes rozhodl nahradit sedminásobného mistra světa Georgem Russellem závodícím za Williams. U týmu z Grove jej proto nahradil rezervní pilot stáje Jack Aitken.

Brit s korejskými kořeny si vedl dobře. V kvalifikaci zaostal jen o desetinu za týmovým kolegou Nicholasem Latifim. Také v závodě jel dobře, v 62. kole ale udělal chybu v poslední zatáčce a lehce narazil do bariéry. Poškodil si přední křídlo a musel do boxů. Do cíle nakonec dojel šestnáctý.

„Mám smíšené pocity a jsem trochu naštvaný za tu chybu. Myslím, že jsme do té doby odváděli velmi dobrou práci. Snažil jsem se zrychlovat a držet se jezdců přede mnou,“ řekl Aitken.

„Byli jsme na tvrdší sadě pneumatik, která fungovala celkem dobře. Hodně jsem se toho tento víkend naučil a mohu si odnést spoustu pozitiv. Když příští víkend opět nastoupím, budu se snažit odvést ještě lepší práci.“

Fittipaldi je rád, že viděl cíl závodu

U týmu Haas za zraněného Romaina Grosjeana při druhém závodě v Sachíru nastoupil Pietro Fittipaldi. Pro vnuka dvojnásobného mistra světa Emersona Fittipaldiho to byl také první závod ve F1.

Hlavním cílem pro Brazilce bylo závod dokončit. To se mu podařilo, dojel jako poslední klasifikovaný na sedmnáctém místě.

„Jsem šťastný, že jsem dokončil svou první velkou cenu, to byl cíl. Na konci jsem měl pěkný souboj s Jackem (Aitkenem), přede mnou byl také Kevin (Magnussen). Moje rychlost byla ve druhé polovině závodu celkem dobrá,“ řekl Fittipaldi.

„Při restartu jsem se snažil bojovat, zároveň jsem si ale uvědomoval, že cílem je dojet. Pro svůj další závod jsem se toho spoustu naučil, to je nejdůležitější. V této době je velmi náročné dostat se do formule 1, ale mohu říct, že jsem dokončil závod formule 1. Jsem týmu vděčný za tuto příležitost,“ dodal Brazilec.