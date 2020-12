Aitken je optimista, věří, že by mohl bodovat

Jack Aitken je rezervním jezdcem Williamsu. Tento víkend ho čeká debut ve formuli 1. Nahradí Russella, který pojede v Mercedesu.

Aitken se letos v Rakousku zúčastnil prvního tréninku. Zkušenosti, které tehdy získal, popsal jako neocenitelné. První trénink nepřináší příliš reprezentativní výsledky, ale přesto... Aitken tehdy porazil týmového kolegu, který však musel svůj vůz odstavit po šesti kolech. Dokázal ale také těsně porazit Kubicu v Alfě Romeo.

„Je to jediná příležitost vyzkoušet FW43, kterou jsem doposud měl,“ řekl Aitken.

„V Rakousku jsme měli dobrý trénink. Měli jsme velmi omezený čas na práci, ale tento víkend by měl být o něco uvolněnější a pomůže to udělat prvních pár kroků.“

Aitken je před víkendem možná až moc optimistický. Věří, že by vnější okruh v Bahrajnu mohl vytvořit chaos a Williams by se tak dostal na body. Pro tým by to byly první letošní body.

„Cíl týmu se nezměnil. Chceme se pokusit dostat nahoru v boji s jezdci ve středu pole a doufejme, že pokud nastane menší chaos a budeme mít štěstí, tak možná získáme i nějaké body. Budeme se všichni snažit, stejně jako vždy.“

Aitken také prozradil, že jakmile se dozvěděl o Hamiltonovi a možnosti, že by ho mohl zastoupit Russell, tak sám kontaktoval tým.

„Byl jsem tak netrpělivý, že jsem kontaktoval tým a zeptal se, co se děje. To bylo v úterý odpoledne. Odpověděli, že vyhodnocují situaci a ozvou se. Mám si sednout a čekat. Několik hodin jsem tedy seděl a čekal. Protáhlo se to přes noc a ve středu ráno se to potvrdilo. O půl hodiny později nebo tak nějak to bylo potvrzeno. Všechno se to odehrálo docela rychle.“