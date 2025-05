Adrian Newey je v Monaku poprvé v paddocku „v zeleném“

Adrian Newey pracuje pro Aston Martin od března. Plně se věnuje vývoji vozu pro rok 2026. Nyní se poprvé objeví také na závodním víkendu.

„Tento víkend je tady a uvidí, jak fungujeme v prostředí závodního víkendu,“ řekl šéf týmu Andy Cowell, kterého cituje F1i.coim, ve čtvrtek médiím v Monaku.

„Podívá se na způsob, jakým optimalizujeme vůz. Máme jiný přístup, takže mít jeho zkušenosti a postřehy — sledovat, co funguje dobře a co méně — nám pomáhá v naší práci a v tom na čem zapracovat, abychom se stali silnějším týmem.“

„Když Adrian na začátku března nastoupil, řekli jsme si, že potřebujeme, aby se soustředil na rok 2026,na což se primárně zaměřil. Rozhovory při obědě se ale netýkaly jen toho, co jí nebo co dělal o víkendu. Zahrnovaly také rozhovory o našem stávajícím voze – voze pro rok 2025 – a o tom, jaké by mohly být problémy, ale na voze pro rok 2025 pracoval samostatný tým inženýrů.“

„Vzhledem k tomu, že pracoval na voze pro rok 2026, viděl nástroje, které máme k dispozici, konkrétně CFD, větrný tunel, celou cestu informací od rýsovacího prkna k výsledkům větrného tunelu. A díky tomu se dozvídáme, jaké jsou naše silné stránky, jaké jsou naše slabiny a jak si udržet naše silné stránky a zlepšit naše slabé stránky.“



Foto: Getty Images / Clive Rose

Cowell znovu zdůraznil význam Neweyho přínosu pro tým jako takový.

„Adrianova zkušenost, Adrianův přehled a kreativita mohou pomoci celému týmu. Potřebujeme zkonstruovat rychlejší vůz, ale musíme maximalizovat jeho výkon až do posledního kola každého závodu, takže jeho vhled a kreativita pomohou naprosto všem v celém týmu.“