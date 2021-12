Adrenalin, rychlost, zdi, bludiště, ale také obavy z předjíždění. Jezdci hodnotí okruh v Džiddě

Vysoká rychlost, bariéry. Jezdci si jízdu na druhém nejdelším okruhu kalendáře užívají, ale...

„Intenzita, kterou vám tato trať dává, vzrušení a adrenalin jsou něco, s čím jsem se od dob závodu v Macau nesetkal,“ řekl Carlos Sainz, který jel v ulicích čínského města v rámci F3 v letech 2011 a 2012.

„Už jsem to řekl v rádiu, ale je to opravdu skvělé,“ řekl Bottas po druhém tréninku. „Je to docela hardcore. Jedete na plný plyn a blízko ke zdem, vysokou rychlostí, ale to je to, co chcete. Baví nás to a rozhodně vám to přináší trochu adrenalinu.“

„Je to velmi úžasné kolo,“ řekl Fernando Alonso. „Jedete touto rychlostí mezi dvěma zdmi. Jakákoli chyba může mít velké následky, takže musíte být ve střehu.“

„Vypadá to všechno stejně,“ řekl Daniel Ricciardo. „V každé zatáčce si musíte pro sebe říkat: ‚Dobře, tohle je tahle zatáčka, tohle je ta zatáčka – čtvrtý rychlostní stupeň, dobře, tohle je teď pátý.‘ Je to bludiště.“

„Zejména první sektor je opravdu výjimečný,“ řekl Cunoda. „Nikdy jsem takové zatáčky nejezdil. Moc jsem si to užil, do 13. zatáčky to pro mě bylo úplně nové.“

Jak to bude s předjížděním?

Na okruhu jsou tři DRS zóny, ale jezdci mají obavy, že předjíždění bude obtížné.

„Myslím, že bude bohužel docela obtížné předjíždět, pokud máte podobnou rychlost,“ připustil Kimi Räikkönen. Lance Stroll souhlasil: „Nemyslím si, že je to skvělé pro předjíždění. Řekl bych, že nám chybí dobrá brzdná zóna k předjíždění.“

Fernando Alonso bude dnes bedlivě sledovat závod F2. „Myslím, že F2 pro nás bude dobrou referencí, protože máme obavy z možností předjíždění na městském okruhu. Bude to těžké. Kvalifikace bude velmi důležitá. F2 nám ukáže, jestli to v neděli bude dobrá show, nebo ne.“