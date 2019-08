Adaptovat se v novém týmu je těžší, než si myslíte, říká Sainz

Sainz jezdil za Toro Rosso, Renault a nyní je u McLarenu. Adaptovat se na nový tým není podle něj snadné. Alexander Albon to tak bude mít těžké.

„Auta se chovají mnohem odlišněji, než si lidé myslí,“ reagoval Sainz na dotaz, jaký je rozdíl mezi třemi týmy, za které jezdil.

„Potřebujete trochu času, abyste objevili tajemství. Chce to čas. Lidé podceňují, kolik výkonu můžete dostat z balíčku, když tam jste více než jeden rok.“

„Každý jezdec potřebuje několik závodů, aby se přizpůsobil týmu a autu. Letos jsme to viděli u Ricciarda, Pierra. Vidíme to u každého jezdce, který změnil tým. Dokonce i Charles Leclerc potřeboval určitou dobu na přizpůsobení, když se přestěhoval ze Sauberu do Ferrari.“

„Týmy jsou velmi odlišné. Mnohem odlišnější, než si lidé myslí. Vidíte Péreza, nyní vidíte Verstappena s Red Bullem, vidíte Hamiltona s Mercedesem. Je to důsledek toho, když strávíte trochu času s týmem a víte, jak dané auto využít na maximum.“

Podle Sainze to vidíme také u něj. Od určité fáze sezóny podává lepší výsledky.

„Přizpůsobit se McLarenu mi zabralo méně času než přizpůsobit se Renaultu.“

„Klíčem bylo nebrat výsledky prvních závodů moc vážně. Prostě dělat, co dělám. Pak se štěstí otočilo a výsledky začaly přicházet. Od Baku je to velmi silná sezóna. Jakmile přišel výsledek v Baku, najednou se všechno začalo dávat dohromady.“

„Stále mám pocit, že mám mnohem více prostoru pro zlepšení a auto také. Každý pátek se snažíme dělat spoustu věcí, abychom zjistili, kterým směrem mi to vyhovuje více a tak dále. Ale je to pomalý proces.“

Foto: Getty Images / Lars Baron