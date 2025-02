Adaptace Hamiltona na vůz Ferrari nemusí být jednoduchá, upozorňuje Davidson

Lewise Hamiltona letos čeká první sezona s Ferrari, a to poté, co předtím 12 let závodil pro Mercedes.

Expilot F1 Anthony Davidson v tomto kontextu upozorňuje na to, že adaptace na nový monopost nemusí být snadná ani pro špičkové piloty, a to přesto, že může jít zdánlivě o malý detail.

„Bude se muset přizpůsobit všem ovládacím prvkům, jako jsou pedály nebo volant,“ řekl Davidson pro web RacingNews365.

„V minulosti u spousty jezdců, například Kimiho (Räikkönena, pozn. red.), když šel do Ferrari [v roce 2007], slyšeli, jak si stěžuje na řízení ve srovnání s tím, na co byl zvyklý u McLarenu. Když později Daniel Ricciardo přešel do McLarenu, tak bojoval s brzdami, s čímž se nikdy nevyrovnal. Někdy se může stát, že se vám auto z hlediska ovládání nikdy nebude zdát takové, jaké byste chtěli, a to bez ohledu na to, jak moc s inženýry pracujete a snažíte se to napravit,“ podotkl dále bývalý pilot stájí BAR a Super Aguri v F1.

„Doufejme, že v jeho zájmu bude mít štěstí a že se bude cítit jako v mercedesu, na který je zvyklý. Vždycky je tu ale i varianta, že když jezdec změní tým, nemusí se v novém autě už nikdy cítit jako doma,“ dodal Davidson.