Abú Dhabí nebyla podle Alberse první minela Masiho

FIA vyšetřuje závěr Grand Prix Abú Dhabí. Výsledek závodu i sezóny ovlivnila rozhodnutí ředitele závodu Michaela Masiho. Jeho budoucnost ve funkci je nejistá.

„Masi působil během některých závodů trochu nejistě,“ řekl Albers pro De Telegraaf. „Také jsem si myslel, že někdy dělá zmatená rozhodnutí. Nyní se klade důraz na poslední kolo v Abú Dhabí. Hrál tam rozhodující roli a to nechcete, protože chcete, aby se o šampionátu rozhodlo krásným a spravedlivým způsobem.“

„Chápu, že se Mercedes a Hamilton cítí okradeni. Buďme upřímní, kdyby to bylo naopak, Red Bull nebo jiný tým by se pravděpodobně choval stejně. Nebyl to šéf týmu Red Bull Christian Horner, který po předposledním závodě v Džiddě stále naříkal a silně kritizoval Masiho?“

Albers se domnívá, že FIA měla před safetym car pustit všechna auta a ne jen pět, která byla mezi Hamiltonem a Verstappenem. Vyzývá také k tomu, aby se vyšetřování rozšířilo i na ostatní rozhodnutí, která byla učiněna v průběhu roku.

„V Abú Dhabí podle mého názoru udělal Masi chybu, když pustil pouze pět vozů mezi Hamiltonem a Verstappenem. Samozřejmě můžete říct, že jde o šampionát, ale není to konzistentní. FIA bude muset prošetřit nejen poslední kolo v Dhabí, ale celou tuto kumulaci nesrovnalostí v průběhu celé sezóny.“