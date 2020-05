Abt podváděl ve virtuálním závodě formule E. Jel místo něj počítačový závodník

Pilot Audi byl diskvalifikován ze sobotního závodu šampionátu Race at Home Challenge na virtuální trati berlínského letiště Tempelhof. V závodě sice dojel na třetí pozici, následně však vyšlo najevo, že za monitorem počítače neseděl Abt, ale profesionální závodník Hörzing.

Podle portálu The Race organizátoři následně prozkoumali IP adresy hráčů a tím podvod odhalili. Už během závodu měla řada dalších závodníků podezření, že Abt neřídí svůj monopost.

Že něco nesedí mohly ukázat i výsledky. V dosud odjetých závodech totiž Abt v kvalifikaci nikdy neskončil lépe než devátý a v závodě bylo jeho maximem patnácté místo. V sobotu v Berlíně přitom v kvalifikaci obsadil druhé místo, v závodě dokonce vedl, než skončil za Oliverem Rowlandem a Stoffelem Vandoornem třetí.

Abt byl za svůj podvod ze závodu v Berlíně diskvalifikován, přišel o body za třetí místo a bude muset věnovat 10 tisíc eur (asi 270 tisíc korun) na charitu.

27letý německý pilot se omluvil a připustil, že virtuální závody nebral tak vážně.

„Rád bych se omluvil formuli E, všem svým fanouškům, mému týmu a dalším jezdcům za to, že jsem měl v sobotním závodě pomoc z venku. Nepřistoupil jsem k tomu tak vážně, jak bych měl. Mrzí mě to o to více, protože vím, kolik práce udělala organizace formule E na tomto projektu,“ napsal Abt v prohlášení.

„Jsem si vědom, že můj přestupek má hořkou příchuť, nikdy za tím ale nebyl špatný úmysl. Diskvalifikaci ze závodu samozřejmě přijímám, kromě toho věnuji 10 000 eur na charitativní projekt.“

Aby se formule E vyhnula podobným případům, během přenosu ukazuje záběry přímo na závodníky před počítačem. Abtova kamera ukazovala postavu v počítačovém kokpitu, jeho tvář však neustále zakrýval předmět. Mělo jít o mikrofon.

V sobotu odpoledne před závodem navíc přestal fungovat Abtův stream na Twitchi a po závodě kvůli údajným problémům s internetovým připojením nemohl ani komentátorům přenosu poskytnout rozhovor. Na Twitchi není v tuto chvíli ani žádný záznam Abtova sobotního závodu.

18letému Hörzingovi, který pro Audi závodí v Challenge sérii určené pouze pro simracery, byl zakázán start ve všech budoucích závodech této série.

Foto: Formule E