Absence Strolla v testech byla hodně znát, říká Alonso

Přípravy Astonu Martin na letošní sezónu formule 1 podle Fernanda Alonsa, který přišel do týmu z Alpinu, ztížila absence Lance Strolla v předsezónních testech.

Ačkoliv 41letého Alonsa čeká dvacátá sezóna ve formuli 1, u Astonu Martin je nováčkem.

Už pátá sezóna v týmu, který vlastní jeho otec Lawrence, naopak čeká Lance Strolla. Kanaďan ale musel vynechat testy v Bahrajnu kvůli zraněnému zápěstí jako následku nehody na kole minulý víkend.

Zatím není jasné, zda Stroll nastoupí do prvního závodu. V tom případě by jej nahradil rezervní jezdec Astonu Martin Felipe Drugovich, který Strolla zastoupil také v testech.

22letému Brazilci ale chybí zkušenosti, a ačkoliv si během testů vedl dobře, nemohl týmu pomoci, jak by si Alonso představoval.

„Je to hodně bolestivé,“ řekl Alonso pro F1 TV o absenci Strolla.

„Chybí nám, protože nikdy nevíme, jestli moje komentáře a pocity z vozu jsou takové jen proto, že je to pro mě nový tým a nové auto.

„Byla to možná věc Astonu Martin, kterou si Lance mohl všimnout? Pocit z brzdového pedálu, posilovače řízení... Nevím, jestli je to u vozu tohoto týmu běžné nebo něco nového. Bez něj to nezvládneme. Doufám proto, že se velmi brzy vrátí.“

Mnohými je přitom Aston Martin před letošní sezónou označován za nejlepší vůz středu pole, což Alonso potvrdil i v testech, kdy dokonce v zajetých časech stíhal i Red Bull.

Alonso byl spokojen s množstvím ujetých kilometrů a s výkonností.

„Byl to pro nás velmi důležitý a velmi dobrý týden. S novým vozem jsme odjeli jen filmovací den na Silverstonu, to ale nikdy nestačí, protože jsme tam odjeli asi jen osm kol. Teď je ale ten čas, musíme udělat auto co nejrychlejší na příští týden a první závod.

„Máme ale pocit, že z vozu můžeme získat ještě více, na co jsme neměli čas v testech, tým ale pracuje naplno. Vůz byl po všechny tři dny dobrý, trochu jsme experimentovali s velmi odlišnými cestami nastavení a našli jsme v nich pozitiva, což ukazuje, že na tomto voze v porovnání s loňským musíme v mnoha věcech změnit filozofii. A to je samozřejmě svým způsobem znepokojivé, protože k optimalizaci balíčku budeme potřebovat několik závodů.“