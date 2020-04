Abiteboula zaujalo, že Racing Point přiznal okopírováni vozu Mercedesu

Racing Point se bránil tím, že neudělal nic, co by bylo v rozporu s pravidly. Někteří soupeři ale nejsou úplně spokojení s tím, že podobné „klony“ vozů vznikají. Minimálně podle testů se navíc zdá, že by na tom Racing Point nemusel být vůbec špatně.

Spekulovalo, že Renault zvažoval podání protestu, aby se vyjasnilo, jak, co a v jakém rozsahu mohou týmy kopírovat.

Protesty se mohou podávat v rámci víkendů F1, takže pokud má nějaký protest padnout, stane se tak nejdříve v létě.

„Mají skvělé fotografy, to je jisté,“ řekl Abiteboul pro Canal +. „Ale abych byl spravedlivý, všiml jsem si, že poctivě přiznali, že to okopírovali.“

„Je to poprvé, co jsem ve formuli 1, kdy je někdo opravdu hrdý na kopírováni. Je to jako když někdo padělá umělecká díla a je super šťastný s prací, kterou odvedl.“

Podle Abiteboula je otázkou, zda Racing Point postavil svůj vůz podle fotografií, nebo zašel ve spolupráci s Mercedesem trochu dál...

„Hlavní věc, kterou je třeba zjistit: Je možné udělat tak přesnou a efektivní práci na základě veřejných informací? Nebudu tuhle myšlenku dále rozvíjet, ale je to něco, co nás nadále zajímá.“

Foto: Getty Images / Rudy Carezzevoli