Abiteboul vysvětluje najmutí Ocona i jeho vztah s Mercedesem

„Je to těžké, protože Nica všichni v týmu milujeme,“ řekl Abiteboul. „Přispěl k pokroku, kterého jsme dosáhli. V této sezoně se trápíme, ale v loňském roce se podílel na zajištění čtvrtého místa v šampionátu. Sám získal dobré sedmé místo v šampionátu jezdců, což je jednoznačně to nejlepší, na co můžeme cílit.“

„Upřímně řečeno, když se takto rozhodnete, nedíváte se jen na čisté tempo. Musíte se také podívat na kolektivní dynamiku. V týmu je dynamika, kterou musíme restartovat a resetovat, a proto to také musíme promítnout do střednědobé až dlouhodobé budoucnosti. Nejde jen o rok 2020, ale také o rok 2021 a co se děje s jeho týmovým kolegou atd.“

Podle Abiteboula může Ocon dynamiku týmu nakopnout. „Je hladový po závodění. Přirozeně je také šťastný, že se může vrátit k závodění, protože byl rok pryč. To jsou všechno prvky, které jsme zapracovali do rovnice.“

Podle Hülkenberga hrál roli také národnostní faktor. Ocon je Francouz a Renault francouzský tým. Abiteboul to však odmítl. „Je to plus, bonus, ale není to prvek, který hrál roli při rozhodnutí,“ řekl Abiteboul.

Ocon je i není jezdcem Mercedesu

Ocon byl jezdcem Mercedesu, ale dříve působil také u Renaultu jako testovací jezdec. Nyní má dvouletou smlouvu a Mercedes ho tak nemůže do konce roku 2021 povolat zpět.

„Je to jezdec Renaultu,“ vysvětluje Abiteboul. „Je to velmi jasné. Mercedes na něj nebude mít absolutně žádné právo po dobu trvání smlouvy.“

Zcela však Ocon své vazby na stříbrné šípy nepřetrhal. „Malý rozdíl je v tom, že jeho manažérskou společností se stal závodní tým a to Mercedes. Je to ale poněkud odlišné uspořádání, než jaké jsme měli s Carlosem vloni. Ten byl zapůjčen. Ocon bude plnohodnotný jezdec Renaultu.“