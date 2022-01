Abiteboul u Red Bullu? Nevím, kde se tyhle nesmysly berou, říká Marko

Helmut Marko pro F1-Insider uvedl, že si dopřál desetidenní detox na zdravotní klinice v Innsbrucku. „Bylo to jako sauna pro duši. Mobilní telefony byly povoleny pouze večer, aby se tělo a mysl detoxikovaly od všeho stresu, který se za rok nahromadil. Vřele doporučuji.“

Nyní už Marko opět úřaduje ze své kanceláře ve Štýrském Hradci. Budíček v šest, v sedm už sedí za stolem. A mimo klasické práce musel dementovat i některé spekulace – jednu pikantnější než druhou.

Objevily se spekulace, že Cyril Abiteboul, který před rokem náhle opustil Renault, zamíří do Red Bull, kde bude mít na starost vznikající motorové oddělení Red Bull Powertrains.

Abiteboul měl k Red Bullu blízko. Renault roky dodával týmu z Milton Keynes své motory. Vztahy ale nebyly (eufemisticky řečeno) zrovna ideální.

„Opravdu nevím, kde se ten nesmysl vzal. Je to naprostý nesmysl. Vedoucím našeho projektu motoru je a zůstane Ben Hodgkinson. Doufáme, že bude moci začít pracovat co nejdříve,“ řekl Marko.

Hodgkinson stejně jako mnoho dalších inženýrů přichází do Red Bull Powertrains z Mercedesu. A jak už je u podobných vysoce postavených inženýrů běžné, je na povinné dovolené, aby si s sebou neodnesl nejnovější tajemství bývalého zaměstnavatele. Pro Red Bull by měl začít pracovat nejpozději do konce roku.

Marko také popřel kontroverzní výroky Alexe Albona. Brit prohlásil, že Red Bull vložil veškerou energii do loňského vozu a zaostal tak s prací na letošním voze.

„Albonovy výroky byly špatně interpretovány. Mohu jen říci, že chceme obhájit titul Maxe Verstappena a máme k tomu velmi dobré předpoklady. V roce 2021 jsme měli dva různé vývojové programy. Oba fungovaly. Není důvod se domnívat, že Mercedes a my letos opět nebudeme favority. Ledaže by někdo v nových pravidlech našel kámen mudrců.“