Abiteboul se kvůli Alonsovi pustil do Szafnauera

Fernando Alonso už byl potvrzen jako jezdec, který se zúčastní „testu mladých jezdců“ po posledním závodě sezóny. Nebude jediný. Red Bull by měl nasadit Buemiho, Alfa Romeo zase Kubicu.

Skutečnost, že v testu mladíků pojede Alonso kritizují některé týmy – zejména Racing Point, McLaren a Ferrari. První dva se testů nezúčastní, protože nemají koho do vozu nasadit.

Ferrari už začalo vyjednávat, aby mohl jet i Sainz. Podle sportovního šéfa Ferrari by bylo férové, kdyby byl test otevřen všem jezdcům, když už pojede Alonso.

„Musím pochopit pravidla,“ řekl šéf Racing Pointu Otmar Szafnauer, který chce ještě záležitost řešit s FIA. „Byl jsem překvapen, když jsem viděl, že Fernandovi bylo umožněno testovat, takže to musíme probrat s FIA. Myslím, že pravidla jsou docela jasná – je to test mladých jezdců a dvojnásobný mistr světa, kterému bude čtyřicet, pro mě není mladým jezdcem.“

„Nejprve pochopím, jaká jsou pravidla, a poté uvidím, co budeme dělat.“

Abiteboul se Szafnauerovi vysmál

Jak známe Cyrila Abiteboula, bylo jasné, že ostřejší reakce na sebe nenechá čekat.

Podle šéfa Renaultu jsou testy pro mladé jezdce a kohokoliv, „komu dá FIA povolení“. „A je absolutním právem FIA to udělat,“ řekl Abiteboul.

„Pokud se chce Otmar něčeho dožadovat u FIA, bylo by to docela vtipné vzhledem k tomu, že všichni víme, že mají nelegální auto,“ připomněl Abiteboul kauzu s kopírováním loňského mercedesu.

„Dohodli jsme se, že to vyřešíme. Ale pokud teď chcete jít na FIA, připadalo by mi to docela ironické. “

Týmům vadí, že nasazením Alonsa může Renault získat další informace pro vývoj v průběhu zimy.

„Proč je to nutné? Budu velmi otevřený. Co je nutné, je dát týmu nejlepší možnou platformu pro zlepšení v příštím roce.“

„FIA si udělala čas, aby počkala na naši žádost a udělila povolení, ale je to spíše o Fernandovi než o vývoji vozu,“ řekl Abiteboul a připomenul, že předsezónní testy potrvají v příštím roce jen tři dny. Alonso už testoval ve dva roky starém voze a vyzkoušel si i ten současný v rámci filmovacího dne.

Abiteboul ale také přiznal, že tým může z testu těžit. Podle něj je ve F1 každý pro výkon a když nejde o výkon, jde o komerční účely. „Je zřejmé, že to s Fernandem neděláme pro komerční účely, děláme to pro sport, pro naši vlastní konkurenceschopnost.“

Týmy by neměly používat test v Abú Dhabí k vyzkoušení vývojových dílů.

„Existují limity toho, co můžeme udělat. Upřímně řečeno, stále je to hlavně o tom, aby se Fernando vrátil do formy a zvyknul si.“

„Nemyslím si, že nám může být vyčítáno, že toho neděláme hodně pro mladé jezdce. Pochybuji, že kterýkoliv výrobce investoval polovinu toho, co jsme investovali my do mladých jezdců – s naší akademií, jezdci, které finančně podporujeme, s našimi různými aktivitami, s Formulí Renault Eurocup, šampionátu, do kterého jsme investovali 50 let. Více než 50 % dnešních jezdců F1 pochází z řad Formule Renault Europcup. Nelze nás obviňovat, že jsme neinvestovali do mladých jezdců.“