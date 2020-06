Abiteboul očekává, že brzy vzplane bitva o nové pohonné jednotky pro rok 2026

Formule 1 dále omezila vývoj pohonných jednotek – bude omezen testovací čas na stolicích i počty verzí komponent, které mohou týmy nasadit v průběhu sezóny. Současné pohonné jednotky mají zůstat do konce roku 2025. Sezóna 2026 je sice ještě daleko, ale podle šéfa Renaultu se boj na této frontě rozhoří už relativně brzy.

„Pravděpodobně bude třeba udělat více práce na straně pohonné jednotky,“ řekl Abiteboul pro Motorsport.com. „Trochu jsme omezili závody ve vývoji pohonných jednotek omezením počtu nových homologací za rok a dalším omezením počtu hodin na dynamometrech.“

„Je to dobré, ale stále je šíleně drahé udržovat a provozovat tyto motory.“

Podle Abiteboula je dalším krokem, který potřebuje F1 udělat, podívat se na podobu dalších pohonných jednotek, aby byly ekonomicky únosnější.

„Začínáme přemýšlet o tom, co bychom chtěli přinejmenším z hlediska cílů sportu. Jeden jsem zmínil jako pravděpodobně nejdůležitější – ekonomickou udržitelnost dalšího programu pohonných jednotek, protože u těch současných je to velmi obtížné.“

„Další věc, o které musíme přemýšlet, je příslušná technologie. Vidíme tempo, jakým elektrifikace nabírá na síle všude ve světě, a proto musíme velmi tvrdě přemýšlet o tom, co to znamená pro F1, co to znamená v kontextu závodění, co to znamená v souvislosti s paralelní koexistencí formule E.“

Podle Abiteboula je vhodné se dohodnout na podobě nových pohonných jednotek v příštím roce nebo v roce 2022, aby mohl v roce 2023 začít vývoj.

Zrušení MGU-H není tak snadné

Formule 1 už má v jistém smyslu diskusi o nových pohonných jednotkách za sebou. Mělo dojít k jejich zjednodušení, aby přišli noví dodavatelé jako třeba Aston Martin, Porsche apod. Nakonec se zjistilo, že žádný skutečně vážný zájemce není, a tak se změny odložily. Na stole ale byla například možnost zrušení MGU-H, který je nepochybně nejsložitější částí pohonné jednotky. Podle Abiteboula to není tak snadné, jak se říká.

„Máme MGU-H pro palivovou účinnost motoru. Jsme připraveni říct, že ztratíme kolem 20 až 30% palivové účinnosti? Nedokážu si představit, jak vozíme více paliva, protože už víme, že v roce 2022 budou auta ještě těžší. Pokud odstraníme MGU-H, tak mluvíme o dalších 50 kg paliva, abychom měli stejnou úroveň udržitelného výkonu.“

