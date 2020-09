Abiteboul a tatéři ve střehu. Získá Renault v Monze pódium?

Renault se do formule 1 vrátil jako tovární tým v roce 2016. Od té doby nezískal pódium. Poslední stupně vítězů francouzské stáje získal v Malajsii 2011 Nick Heidfeld.

Ve Spa byl ale Daniel Ricciardo čtvrtý jen 3 sekundy za Verstappenem. Renaultu zkrátka sedí rychlé okruhy.

Daniel Ricciardo řekl šéfovi Renaultu Cyrilu Abiteboulovi, aby „zůstal ve střehu“. Oba se před létem vsadili, že pokud Ricciardo získá pódium, nechá si Abiteboul udělat tetování. Místo si vybere Abiteboul, Ricciardo ale vybere podobu tetování.

„Právě jsem ho viděl, řekl jsem mu, aby zůstal ve střehu během příštích sedmi dnů,“ řekl Ricciardo po závodě.

„Přinejmenším v loňském roce byla pro nás Monza ještě silnějším okruhem, a pokud budeme silnější, je před námi jen pódium.“

„Nepředbíhám, nebo tým nepředbíhá, ale myslím si, že můžeme jet do Monzy se sebedůvěrou a mířit vysoko.“

Ricciardo zatím neví, jaké tetování by vybral. „Možná podle místa, ve kterém pódium získáme. Takže něco s tím související, ať už je to ten okruh nebo to město v té zemi. Uvidíme. Nebo botu, možná Shoey. Až se to stane, tak uvidíme. Jsem si jistý, že budu mít spoustu nápadů.“