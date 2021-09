A co když to bude opačně? Horner potvrdil, že o Albona je zájem

V uplynulých dnech se objevily spekulace, podle kterých do Alfy Romeo přijdou Valtteri Bottas a mistr světa formule E Nyck de Vries. Do Williamsu by pak měl zamířit Alexander Albon.

Christian Horner potvrdil, že o Albona je pro příští rok „docela velký zájem“ a že Red Bull „udělá vše, co bude v našich silách“, aby ho příští rok dostal zpět na startovní rošt.

Podle novějších spekulací to však může být obráceně. U Alfy Romeo budou jezdit Valtteri Bottas a Alexander Albon, do Williamsu zamíří Nyck de Vries, který je jezdcem Mercedesu.

„Doufám, že nic nebrání tomu, aby jednu z těchto příležitostí využil," řekl Horner.

Horner zmínil konec Räikkönena i očekávaný přestup Russella, což otevírá příležitosti. „Jsem si jistý, že se to příští týden vyřeší,“ uvedl Horner.

Toto Wolff uvedl, že se přestupy „točí kolem Alexe Albona“, který si podle jeho názoru „zaslouží místo“ ve formuli 1.

„Je to opravdu dobrý kluk a pravděpodobně je hlavním protagonistou v přestupech. Nyck má u nás místo ve formuli E zaručené. A jak už jsem řekl, přál bych si, aby byl ve formuli 1, ale nechci ho ztratit pro naši kampaň ve formuli E.“

De Vriese ovšem velká budoucnost s Mercedesem v elektrických formulích nečeká. Automobilka nedávno potvrdila, že na konci další sezóny (2021/2022) v sérii končí.