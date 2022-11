98 % práce v týmu bylo na mých zádech, říká Ocon o spolupráci s Alonsem

Esteban Ocon a Pierre Gasly se znají od dětství, ale jejich vztah se v minulosti vyostřil. Nyní se ale Ocon na Gaslyho těší. Věří, že to bude pro něj lepší než vedle Fernanda Alonsa.

„Vážím si všeho, co na trati dokázal, jeho titulů a především motivace, kterou má ve svém věku. Je dobře, že jde do Astonu Martin a že my jdeme vlastní cestou,“ řekl Esteban Ocon pro L'Équipe.

„Devadesát osm procent práce bylo na mých zádech a dvě procenta na jeho. Byl jsem přepracovaný. Na mně stál veškerý vývoj na simulátoru a téměř všechny marketingové cesty.“

Ocon je přesvědčen, že se situace zlepší, když bude jeho týmovým kolegou Pierre Gasly. Doufá také, že stoprocentní francouzská sestava pomůže Alpine bojovat se špičkovými týmy.

„Myslím, že s Pierrem si můžeme tuto práci velmi dobře rozdělit. Pomůže mi to v tom, abych měl v sezóně více energie a jsem si jistý, že to bude mnohem lepší. Alpine doufá, že se dvěma Francouzi bude moci potrápit první tři týmy v Poháru konstruktérů.“