94 hodin Fernanda Alonsa. Od „pravděpodobně zůstanu“ po podpis s Astonem Martin

Těžko říct, co bylo větším překvapením. Ve středu večer si Sebastian Vettel založil účet na Instagramu (má už přes 2,1 milionu sledujících) a oznámil týmu, že na konci sezóny končí. Druhý den se to v pravé polodne dozvěděla veřejnost.

Podle mnoha novinářů Aston Martin požádal Vettela, aby se ohledně své budoucnosti rozhodl před letní přestávkou.

Nastala situace, na kterou v posledních letech nejsme vůbec zvyklí. Věděli jsme, že nic nevíme. Kdo Vettela nahradí? Objevovala se různá jména. Současní jezdci, mladí jezdci, Nico Hülkenberg. Ale žádné z nich nevypadalo pravděpodobněji než jiné.

Jednou z možností byl Fernando Alonso. Není žádným tajemstvím, že Lawrence Stroll Alonsa hodně respektuje. Dá se skoro říct, že bylo jeho snem mít Alonsa v týmu. Španěl tento víkend oslavil 41. narozeniny, ale je stále velmi rychlý, má zkušenosti jako nikdo jiný na startovním roštu a marketingově je to samozřejmě také silná osobnost. A je dostupný. Hamilton nebo Verstappen by asi jen těžko přešli ze svých týmů (kdyby neměli smlouvu) do Astonu Martin, který se pohupuje mezi první a druhou částí kvalifikace.

Spekuluje se, že Stroll měl o Alonsa zájem už dříve, ale dvojnásobný mistr světa zamířil do Alpine. Náznaky, že je Alonso ve hře v případě konce Vettela, se pak objevily už v květnu.

Sám Alonso ještě ve čtvrtek držel narativ posledních dnů a týdnů – chce zůstat u Alpine. Ale... Alonso se nikdy netajil tím, že může přestoupit jinam. Po celý letošní rok to nevylučoval a nevyloučil to ani ve čtvrtek.

„Všechny týmy jsou možností, pokud nemají podepsané dva jezdce,“ řekl Alonso ve čtvrtek v Maďarsku. „Mojí prioritou je být s Alpine, protože pracujeme a vyvíjíme tento projekt společně už dva roky. Jsme stále konkurenceschopnější. Mým přáním je pravděpodobně zůstat.“

Alonso se netají názorem, že pokud nejezdíte za první tři týmy, které mají šanci vyhrát alespoň závod, tak je vlastně skoro jedno, kde jezdíte. Pak už záleží jen na dalších věcech a detailech.

Podle Auto Motor und Sport se Lawrence Stroll sešel s Alonsem v motorhome Astonu Martin v sobotu. A argumenty byly zdá se velmi silné...

Dobrá, nebo špatná volba?

Aston Martin na tom není na trati zrovna dobře. Jeho budoucnost je nejistá. V dobré kondici není ani stejnojmenná automobilka, ze které se stává černá díra na peníze. Dokonce se spekulovalo, že Stroll by nejraději vše prodal Audi.



Aston Martin staví novou továrnu. Celý kampus se bude ve skutečnosti skládat ze tří propojených budov. Foto: Aston Martin

Ale nemusí to být až tak zlé. Aston Martin v Silverstonu staví novou továrnu – jednu z nejmodernějších nebo dokonce nejmodernější v rámci F1. Projekt až za 200 milionů liber bude dokončený na konci roku nebo spíše na začátku toho příštího. Pokud půjde vše dobře, mohl by se za rok touhle dobou rozjet nový aerodynamický tunel. K dispozici bude také moderní simulátor.

Ale nejde jen o beton a železo. Aston Martin nedávno získal posily v podobě inženýrů Mercedesu a Red Bullu.

Aston Martin má alespoň „naději“ na růst, u Alpine je důvod ke skepsi. Renault se do F1 vrátil v roce 2016, vloni se přejmenoval na Alpine, ale maximem je stále jen čtvrté, páté místo. Když už to vypadá na možný progres a zlepšení, spadnou monoposty francouzské stáje zpět do kruté reality středu pole.

Aston Martin má za sebou také významné sponzory – není to tak dávno, co podepsal s obří firmou Aramco, která rozhodně nemá hluboko do kapsy. Mohly při jednání hrát klíčovou roli peníze? Otmar Szafnauer (toho času už ne u Astonu ale u Alpine) to v Maďarsku pro Autosport naznačil.

„Nejen Fernando. S každým jezdcem, se kterým jsem kdy jednal, to byla otázka peněz. Ale ano, z jakéhokoli důvodu chtějí nejvíce peněz a my chceme platit co nejméně. A pak skončíme v nějakém nešťastném bodě pro všechny nebo to dopadne pro všechny dobře a obě strany jsou ochotné podepsat.“

Nemalou roli hrála také délka kontraktu. Nevíme, jaké byly úmysly Alpine, ale Alonso měl zájem o delší smlouvu. Francouzská stáj je pod určitým tlakem, protože dříve nebo později chtěla angažovat Oscara Piastriho. Aston Martin podobné problémy nemá – Alonso podepsal víceletý kontrakt.

Vítězové a poražení

Vítězem současné rošády je nepochybně Oscar Piastri. Alpine už potvrdil, že novou jezdeckou sestavu potvrdí „v pravý čas“, ale je prakticky jisté, že týmovým kolegou Estebana Ocona bude právě talentovaný mladík, který hned ve své první sezóně vyhrál šampionát F3 a v dalším roce totéž zopakoval ve F2.

Poraženým je Mick Schumacher, který byl jedním z možných kandidátů na sedačku u Astonu Martin. Doporučoval ho i Sebastian Vettel. Další kariéra Schumachera je tak nyní v rukou Guenthera Steinera. Pokud by o něj Haas už neměl zájem, Schumacher jen stěží sežene místo jinde.