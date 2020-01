90 kroků Mattia Binotta

Mattia Binotto se stal nejdříve šéfem motorářů, poté technickým šéfem týmu a nakonec šéfem celé stáje. V rámci firmy to kromě změny kompetencí znamenalo také 90 kroků. Tak daleko jsou od sebe obě kanceláře.

Mattia Binotto svůj rok ve funkci šéfa nejstarší a nejslavnější stáje formule 1 popsal pro oficiální magazín Ferrari.

„Pravda je, že jsem se ani nepřestěhoval,“ řekl Binotto. „Většina mých věcí je stále tam – kromě počítače, tabule, mých per a mých tužek, protože bez nich se neobejdu. Nebyl čas na úplný přesun, ani fyzický a ani duševní.“

„Je to také proto, že si nemyslím, že je to důležitější role a ani to nikdy nebyla moje ambice. Je to jen jiná role. Byl to přirozený postup a musím být vděčný Ferrari za to, že jsem to mohl udělat.“

„Bylo to trochu náhle. 7. ledna loňského roku jsem musel odjet do Londýna a na letišti v Bologni jsem si koupil Gazzettu dello Sport, která oznámila mé jmenování na titulní straně. Museli jsme si pospíšit s komunikací. Nebylo to moc snadné, ale podařilo se nám to zvládnout.“

Od toho dne se změnilo mnoho věcí, i když Binotto vysvětluje, že jeho přístup zůstává stejný.

„Management sportu je z 90 % technický a zbývajících 10 % jsou komunikace, marketing, sponzoři, právní věci a samozřejmě odpovědnost v oblastech, kde mohu mít méně zkušeností. Zatímco předtím jsem byl jako technický ředitel zvyklý utrácet, nyní jako vedoucí týmu musím přemýšlet o tom, jak ušetřit nebo dokonce vydělat peníze.“

Každý manažér má svůj styl. Binotto přiznal, že ten jeho formovala studia ve Švýcarsku, kde také vyrůstal.

„Je to něco, co pochází částečně z mých inženýrských studií a ze skutečnosti, že jsem vyrostl ve Švýcarsku. Jsem přesvědčen, že jsou důležité přísné procesy. To mi pomáhá spravovat tak velkou strukturu, jako je ta naše.“

„Na jednu stranu je pravda, že se musíte starat o vztahy s jednotlivci –lidská a empatická stránka je zásadní, ale na druhou stranu je to složitý stroj, který musí perfektně fungovat. Zejména ve formuli 1 musí všechno běžet účinně a efektivně. Abychom si rozuměli: není problém se dostat s výkonem na 1000 koní, ale dojet dříve než ostatní a mít účinné procesy, které vás povedou k rychlejšímu vývoji.“

Binotto řekl, že jako pozitivní vidí atmosféru v týmu. „Jsem velmi rád, že se týmový duch rozrostl. Jsme velmi jednotní, kompaktní a to včetně jezdců a navzdory tomu, co bylo občas naznačováno.“

Jako příklad uvádí Binotto situaci po Brazílii, kde v závodě oba jezdci Ferrari kolidovali. „Zazvonil můj telefon a já jsem na displeji viděl společně jména Seb a Charles. Vyslechli jeden druhého, vyjasnili si to a zavolali mě na jednání ve třech. Není to jen triviální gesto, ukazuje to pozoruhodného ducha soudržnosti.“

Jako negativní zkušenost v prvním roce označil Binotto politikaření ve F1 – patrně v narážce na situaci okolo pohonné jednotky Ferrari.

Foto: Getty Images / Charles Coates