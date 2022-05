8 sekund od katastrofy. Verstappen málem startoval z boxů

Podle Auto Motor und Sport (AMuS) potkal Red Bull ve Španělsku podobný problém jako v Miami Aston Martin. Pro rudé býky to nakonec dopadlo dobře, astony minule startovaly z boxů.

Jezdci Red Bullu to stihli. Na trať vyjeli pouhých osm sekund předtím, než se na konci boxové uličky rozsvítila červená světla. Pak už by museli startovat z boxů.

Podle Red Bullu šlo o kontrolu DRS, se kterým měl Verstappen problém už v kvalifikaci a následně také v závodě. Podle AMuS byl ale skutečný problém jinde.

Když 40 minut před startem vyjeli ostatní jezdci na trať, teplota paliva u obou red bullů nesplňovala předepsanou hodnotu.

Teplota sem, teplota tam

FIA dlouhodobě hlídá teplotu paliva. Důvod je poměrně jednoduchý – čím je palivo chladnější, tím větší má hustotu a tedy i výkon.

Podle pravidel musí být obvykle teplota paliva o maximálně 10 °C nižší než teplota okolí. V letošní sezóně platila výjimka, protože kvůli přechodu na palivo E10 se stále vyskytují problémy se standardním čerpadlem Marelli, které dopravuje palivo z nádrže do vysokotlakého čerpadla. Proto se FIA a týmy původně dohodly na jednotné teplotě paliva 10 °C.

Některé týmy však měly problém s ochlazením paliva na tuto teplotu, a tak byla navýšena na 18 °C. V Miami to u Astonu popletli a do uzavření boxové uličky nedokázali palivo na 18 °C ohřát. Povedlo se jim to až poté, a tak oba zelené monoposty startovaly z boxů.

V Barceloně jeden tým postup vetoval, takže se vše vrátilo zase to starých kolejí – palivo může mít maximálně o 10 °C nižší teplotu než okolí. Protože se teplota okolí mění, měří se dvě hodiny před startem – v tu dobu bylo v Montmeló 35 stupňů Celsia, takže palivo mohlo mít teplotu 25 °C nebo vyšší.

Týmem, který postup vetoval, a dostal tak teplotu paliva z 18 na 25 °C, bylo údajně Ferrari.

Mercedes a Red Bull (Honda) mají údajně během závodu problémy, pokud se teplota paliva dostane příliš vysoko. Motor ztrácí výkon a může dojít i k poruše. Ferrari takový problém nemá. Proto je v zájmu týmů s motory Mercedes a Honda, aby palivo předem co nejvíce ochladily. Nižší počáteční teplotu si palivo „nese“ po celý závod. V Barceloně byl rozdíl oproti původnímu stavu 7 °C a to není málo.

Kdy je to nelegální?

Týmy se neshodnou na tom, kdy je příliš chladné palivo nelegální. V pravidlech je uvedeno, že „když je vůz používán.“ Aston Martin i Red Bull si to vykládají tak, že jde o okamžik, kdy vůz opustí garáž (je na trati). Ferrari to bere od okamžiku, kdy je nastartován motor – podle výkladu Ferrari by tak Red Bull porušil pravidla.

FIA se přiklání na stranu Astonu Martin a Red Bullu. V Maranellu trvají na svém, ale věří FIA a jejím postupům a nechtěli otevírat válku o výklad pravidel.