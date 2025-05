6500 Kč za litr? Týmy děsí cena nových udržitelných paliv

Formuli 1 čeká v příštím roce řada změn. V součtu jde o tak velký rozsah novinek, že nás čeká nejspíše největší změna v historii. Nové budou vozy, které budou menší, lehčí a vybaveny aktivní aerodynamikou, ale také pneumatiky a samozřejmě pohonné jednotky. Ve spalovacím motoru se navíc bude nově využívat udržitelné palivo.

Existuje řada obav z toho, jak to celé nakonec dopadne. Jednou z nich je cena paliva. Už dnes hraje palivo důležitou roli. Výrobci ho navrhují speciálně pro konkrétní spalovací motor. Kvůli tomu je samozřejmě i výrazně dražší ve srovnání s tím, co tankujeme u čerpacích stanic. Litr vyjde na 22 až 33 dolarů – tedy až na 720 Kč.

Cena udržitelného paliva má být v příštím roce ale mnohem větší. Podle webu The Race stoupne na 170 až 225 dolarů za litr.

Jeden z šéfů týmu ale naznačil, že vzhledem k tomu, že se na palivu stále pracuje, aby se finalizovaly složky potřebné k dosažení co nejlepšího výkonu, náklady stále rostou. Existují proto obavy, že by konečná cena mohla překročit 300 dolarů za litr.

Náklady na tým by byly 80 až 100 tisíc dolarů za víkend nebo také až 2,4 milionu dolarů za sezónu. To už může mít dopad na rozpočty týmů. Hůře na tom budou týmy, které nemají oficiální partnerství s dodavateli paliva, což by jim mohlo pomoci zajistit si výhodnější smlouvy.

Dobrou zprávou je alespoň to, že se náklady na palivo a jeho přepravu dostanou na seznam položek, které nespadají do rozpočtového stropu.

Jeden z šéfů týmů uvedl, že potenciální téměř desetinásobné zvýšení jejich nákladů na palivo pro příští rok je „směšné“, a podpořil snahu pokusit se o dlouhodobou změnu.

Téma se projednávalo na Komisi F1. Pro příští rok už k žádným změnám nejspíše nedojde. Paliva by ale mohla zlevnit od roku 2027. FIA už vyhodnocuje možnosti, jak toho dosáhnout.

Jedna z myšlenek je klasická – když je to drahé, standardizujme to. Některé prvky paliva by se standardizovaly a využívaly by se levnější přísady, přičemž každý výrobce paliva by pak mohl vyvíjet pouze omezené části paliva.