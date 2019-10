6 pole position v řadě. Pro Ferrari poprvé od éry Nikiho Laudy

Formule 1 rozlišuje mezi výsledky kvalifikace a pořadím na startovním roštu. Pořadí se samozřejmě velmi často mění kvůli penalizacím.

Pole position je místo na startovním roštu, takže pole position pro Grand Prix Mexika drží Charles Leclerc. Podobná situace nastala v roce 2012, kde kvalifikaci vyhrál Michael Schumacher s Mercedesem, ale byl taktéž penalizován.

Historický zářez

Ferrari se na sociálních sítích pochlubilo, že je to teprvé potřetí v její bohaté historii, kdy získalo šest pole position v řadě. Předešlé dva případy jsou pořádně fousaté – stalo se to v letech 1961 a 1974. Poté se to už nepovedlo ani ve zlaté éře Michaela Schumachera.

V roce 1961 získali šest pole position Phil Hill a Wolfgang von Trips. V roce 1974 všechny Niki Lauda. Ve všech třech případech se jedno z pole position podařilo získat v Monze.

Také v roce 1974 ale Ferrari nakonec tituly nezískalo. V Poháru konstruktérů skončilo druhé a titul mezi jezdci vybojoval Fittipaldi.

Ze šesti pole position v roce 1974 proměnilo Ferrari ve vítězství jen dvě a z toho jen jednou vyhrál Lauda.

Ze současných zatím pěti startů z pole position vyhrálo Ferrari třikrát.

Pět ze šesti pole position získal Leclerc. Monačan jich má v letošním roce na kontě už 7 a může se tak stát nejúspěšnějším „kvalifikantem“ v letošním roce. Jezdci Mercedesu mají 4 pole position.

Foto: Getty Images