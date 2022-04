57 kol na tvrdé sadě. Albon po startu z posledního místa získal pro Williams bod

Po sobotní kvalifikaci se přitom body zdály být pro thajsko-britského pilota vzdálené. Z minulého závodu v Saúdské Arábii si za kontakt s Lancem Strollem přivezl penalizaci poklesu o tři pozice na roštu. Z kvalifikace byl následně diskvalifikován, protože v jeho voze nezůstalo potřebné množství paliva.

Albon pro start závodu nasadil tvrdou sadu pneumatik, na které odjel úvodních 57 kol 58kolového závodu. Pomohlo mu k tomu také několik výjezdů safety caru a aktivací virtuálního safety caru.

Pilot Williamsu jel sedmý před Estebanem Oconem, když v nájezdu do posledního kola konečně zamířil k mechanikům, kde přezul na měkkou sadu. Dostali se před něj sice Ocon, Valtteri Bottas a Pierre Gasly, Albon měl ale dostatečný náskok na Kuan-jü Čoua.

Albon podle svých slov šetřil pneumatiky v úvodu závodu, protože „když startujete poslední, můžete si to dovolit“.

„Bylo to stále lepší a lepší, posledních 25 kol závodu se zdálo být jako kvalifikačních,“ řekl Albon pro Motorsport.com.

„Je to samozřejmě zcela nečekané, ale zdůrazňuje to veškerou práci, kterou jsme odvedli v továrně a tady na trati. Tohle se stane, když máte odhodlání a motivaci. Byl to úžasný den a jsem rád, že jsem mohl pro tým dosáhnout tento výsledek.“

Albona překvapilo, že jej tým nepovolal do boxů během VSC nebo safety caru. Strategie Williamsu se ale v závěru ukázala jako správná. Tým podle Albona ale musí přijít na to, proč se vůz FW44 chová lépe na tvrdé sadě pneumatik.

„Pomyslel jsem si 'Dobře, asi vědí něco, co já nevím'. Jeden z haasů přede mnou zajel do boxů a v tu chvíli jsem si uvědomil, že to bude náročný závod, protože DRS mě chránilo, aby mě nepředjel balík jezdců za mnou,“ popsal Albon.

„Jakmile jsme ale byli v čistém vzduchu, byl jsem na mnohem starších pneumatikách než jezdci kolem mě, rychlostně jsme se ale více méně drželi mclarenů. Na konci jsme pak odjížděli alpinům.

„Je zajímavé, že pneumatiky C2 skutečně sedí našemu vozu. Musíme to pochopit, protože tento výsledek je nečekaný. Možná musíme odjet kvalifikaci a závod na této sadě. Přineste nám na celý víkend 10 sad!“

Albon považuje desáté místo za Williams za stejný úspěch jako své stupně vítězů v Toskánsku a Bahrajnu v roce 2020 v Red Bullu.

„Je to potřebný výsledek. Když máte těžký vstup do sezóny, chcete změnit formu a vidět pozitivitu v tom, co děláte. Je těžké, když nedosáhnete dobrého výsledku. Je to náročné období, ale motivuje mě to, motivuje to tým, teď jsme hladoví po dalších bodech.“