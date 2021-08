5 z 10. Franz Tost hodnotí dosavadní průběh sezóny z pohledu AlphaTauri

Pierre Gasly se osmkrát z 11 závodů kvalifikoval do prvních tří řad a v Baku získal pódium.

V boji o páté místo v Poháru konstruktérů čeká AlphaTauri tvrdý souboj s Alpine a Astonem Martin.

Šampionát 5. Alpine: 77 bodů

6. AlphaTauri: 68 bodů

7. Aston Martin: 48 bodů

Před Grand Prix Maďarska chválil šéf týmu Franz Tost svůj tým za „velmi konkurenceschopný“ vstup do sezóny, ale zůstal mírně nespokojený, protože ne vždy dokázala italská stáj potenciál vozu proměnit v body.

Když byl Tost požádán, aby svůj tým ohodnotil známkou 10 bodů za první část roku 2021, řekl: „Vím, že to není pravda. Je to uprostřed. Řekl bych za pět. Pět znamená, že z deseti je ještě 50 % ke zlepšení,“ řekl Tost pro Motorsport.com.

„Měli jsme několik opravdu dobrých závodů, několik vrcholů. Když se podívám obecně na začátek sezony, byli jsme velmi konkurenceschopní, stejně jako nyní.“

„S posledními třemi závody (před Budapeští) už tak spokojený nejsem, protože jsme získali jen čtyři body. A to samozřejmě nestačilo. Je to těžký boj. V naší blízkosti jsou velmi silné týmy Aston Martin a Alpine a my to musíme dát dohromady, abychom skončili do pátého místa.“

Gasly zatím získal 50 z 68 bodů týmu. „Pierre odvádí fantastickou práci. Jezdí opravdu na velmi vysoké úrovni a ukazuje potenciál vozu. Musím říct, že potenciál na páté místo v šampionátu konstruktérů tu je.“

„Júki je nováček a formule 1 je dnes opravdu velmi profesionální. Je na velmi vysoké úrovni, a to i po technické stránce. Pro mladé jezdce je velkou výzvou být ve formuli 1 a stát se tam úspěšným závodníkem.“

„Myslím, že to zvenčí podceňujeme. Musíme dát mladým jezdcům čas, protože přijít z jiné kategorie, sednout si do auta a myslet si, že můžete jezdit bez chyb a hned budete úspěšní, o tom se vám muže nechat jen zdát.“

„Abyste se stali úspěšnými ve formuli 1, musíte velmi, velmi tvrdě pracovat a musíte být disciplinovaní. Ale i to se musí mladí jezdci naučit. S Júkim jsme na dobré cestě. Učí se rychle a někdy je možná až příliš motivovaný.“