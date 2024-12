48 metrů hadiček na těle. Od příštího roku jezdce ochladí speciální systém

Už v letošním roce FIA týmům umožnila přidat další otvor v horní části šasi, aby se do vozu při horkých závodech dostávalo více čerstvého vzduchu. Přestože je kokpit vozů F1 otevřený, prodění vzduchu v něm není zrovna velké.

Od příštího roku bude zaveden nový chladící systém. Jeho výrobcem a dodavatelem bude americká firma Chillout Motorsports, která má zkušenosti s chlazením jezdců v NASCAR nebo také s řízením teploty baterií ve formuli E. Firma dodává své technologie také do dalších oborů.

F1 byla ale přece jen trochu větší výzva. Autosport nyní přinesl detaily o systému, který se jmenuje Cypher Pro Micro Cooler.

Systém má dvě části. První je „košile“, kterou bude mít jezdec při horkých závodech na sobě pod závodní kombinézou. Uvnitř košile se nachází 48 metrů trubiček, ve kterých bude proudit chladící směs a ochlazovat tělo jezdce.

„Trik spočívá v tom, aby systém fungoval co nejlépe, což je kolem 15 °C. Je to velmi chladné, pocitově úžasné, ale je to těsně nad bodem, kdy vaše tělo zastaví průtok krve kůží,“ řekl pro Autosport zakladatel firmy Charles Kline. Cílem je jezdce ochladit, ale zase ne tolik, aby mu byla zima.

Druhou částí je box, který se postará o ochlazování a proudění samotné chladicí směsi. V boxu budou všechny potřebné komponenty – mikrokompresor, výparník a kondenzační jednotka. Chladící směsí má být směs vzduchu, vody nebo roztoku chloridu sodného, chloridu draselného nebo propylenglykolu.

Chillout Motorsports musela řešit hned několik výzev. Tou první je samotná košile. Trubičky musí být lehké, pohodlné, vést dobře chladící směs a současně být nehořlavé.

Velkou výzvou byl také samotný box, který bude umístěn ve voze. Musel být zmenšen, protože ve voze není samozřejmě mnoho místa. V příštím roce budou pravidla v tomto ohledu trochu volnější a je na týmu, kde box umístí. Od roku 2026 by měl být už celý systém do vozu lépe zakomponován při samotném vývoji vozu.

Systém se nebude používat v každém závodě, ale jen při velmi horkých podmínkách. FIA může jeho nasazení nařídit, pokud teplota vzduchu překročí 30,5 °C. Týmům to musí oznámit minimálně 24 hodin před startem závodu nebo sprintového závodu.

Pokud bude systém v autě, dojde automaticky k navýšení minimální hmotnosti vozu o 5 kg na 805 kg. Samotný systém je mnohem lehčí, ale musí být napájen prostřednictvím externího akumulátoru. Od roku 2026 už by měl být napájen z vlastních systémů vozu.