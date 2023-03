268 dní na trati a rekordní počet závodů. Nová sezóna formule 1 je tady

Nová sezóna je tady a bude rekordní. Formuli 1 čeká 23 závodů... vlastně ještě o 6 více. Kromě klasických závodů na 300 km se pojede i šest sprintů na 100 km.

Už zítra se vydají jezdci na trať k prvnímu letošnímu tréninku. Celkem nás čeká 268 dní závodění – počítáme od zítřka po poslední závodní neděli roku, která bude 26. listopadu v Abú Dhabí.

23 závodů je rekordní počet. Původně měl být ale ještě větší. Velká cena Číny však byla zrušena kvůli (v době zrušení) pokračujícím covidovým restrikcím. Po prvních třech závodech nás tak čeká trochu netradiční „jarní“ přestávka.

V letošním roce došlo k... malé / velké úpravě pravidel. Hlavní změny se odehrály v oblasti podlahy a měly zlepšit poskakování. Povedlo se to? Velkou prověrkou bude závod v Baku, kde byly vloni problémy asi největší. Kus práce v tomto ohledu odvedly už vloni samotné týmy. Podle některých tak byla úprava pravidel zbytečná a šla na ruku Mercedesu. Ten si po testech pochvaluje, že problémy jsou pryč.

Kromě toho se mimo jiné zvětšila zpětná zrcátka. Který z jezdců v nich uvidí nejvíce soupeřů? Začínáme sezónu po roce 2022, který přinesl dominanci Red Bullu a zejména Maxe Verstappena – ten dokonce překonal rekord v počtu vítězství v sezóně.

Podle současných odhadů by měl být Red Bull i nadále na prvním místě. Otázkou je, jak velký bude jeho náskok a jak se změní v průběhu sezóny. Red Bull bude letos disponovat menším množstvím času v aerodynamickém tunelu – jednak kvůli „aerodynamickému handicapu“, kdy vítěz Poháru konstruktérů dostává pro prvních šest měsíců méně času než druhý v pořadí, ten zase než třetí v pořadí atd. Red Bull ale také dostal trest za překročení rozpočtového stropu v roce 2021.

Na druhém místě by mělo být Ferrari. Italská stáj měla vloni solidní vůz, ale srážely ji tři problémy: nespolehlivost, chyby ve strategiích a rychlost na rovinkách.

Vývoj pohonných jednotek je sice zmrazen, ale pod dohledem FIA lze provádět práce v oblasti spolehlivosti. Ferrari věří, že odvedlo dobrou práci. Samotná spolehlivost sice nepřinese více bodů, ale zajistí, že jich tým méně ztratí! Kromě toho ale Ferrari bude moci využít trochu agresivnější mapování pohonné jednotky, což by mohlo přinést až 2 desetiny na kolo.

Mimochodem, desetiny na kolo během zimy získávaly také dietologové. Neřešily se tukové zásoby jezdců ale samotných vozů. Vloni měli na začátku sezóny všichni kromě Alfy Romeo problémy s nadváhou. Letos by už měli být všichni okolo limitu – Alpine dokonce pod limitem, takže může nasadit závaží a zlepšit vyvážení vozu A523.

Ale zpět k Ferrari. Scuderia podle slov jezdců měla zlepšit také rychlost na rovinkách. V čele týmu je nový šéf a ke změně došlo rovněž v pozici šéfa stratégů.

Na třetím místě by měl být Mercedes, který sám naznačuje, že se chce vrátit na čelo, ale že se tak patrně nestane hned od začátku sezóny. Odhady Mercedesu říkají, že vůz ztrácí na Red Bull 0,3 až 1,0 sekundy na kolo. Mercedes se ale rád podceňuje, takže realita bude spíše někde blízko prvnímu okraji intervalu.

Letošní forma a především trend bude klíčový také pro jednání mezi Mercedesem a Lewisem Hamiltonem o prodloužení smlouvy. Co když Mercedes nebude na Red Bull stačit? Pověsí Hamilton závodní overal na hřebík, nebo to bude naopak extra motivace?

Když Fernando Alonso vloni překvapivě oznámil, že odchází z Alpine do Astonu Martin, někteří si klepali na čelo. Astony na tom nebyly dobře, tým získal jen třetinu bodů co Alpine. Situace se ale zdá se změnila. Alpine by na tom měl být poměrně dobře, ale Aston Martin ještě lépe. Odhady ho po testech dávají na čelo středu pole a někteří dokonce před nebo minimálně na úroveň Mercedesu! Pódia nebo dokonce vítězství Alonsa by byl určitě jeden z nejlepších letošních příběhů.

Za Red Bullem, Ferrari, Mercedesem, Astonem Martin a Alpine je situace už méně přehledná. Očekává se, že McLaren na tom nebude minimálně na začátku úplně dobře, což i sám tým přiznává. U týmu debutuje Oscar Piastri, ale problém to bude spíše pro jeho týmového kolegu. Lando Norris má na kontě už 80 startů ve F1 a s týmem podepsal dlouholetou smlouvu.

Nováčci

Ve F1 máme letos tři nováčky. Nyck de Vries debutoval už vloni v Monze, kde se mu podařilo s Williamsem získat body. Letos bude jezdit za AlphaTauri a jeho srovnání s Cunodou bude hodně zajímavé.

Logan Sargeant se stane prvním americkým jezdcem, který bude závodit ve formuli 1 od dob Alexandera Rossiho, jenž na konci sezony 2015 absolvoval pět závodů za tým Marussia. Posledním americkým jezdcem, který se ve F1 objevil na plný úvazek, byl Scott Speed, který závodil s Toro Rosso v letech 2006-07. Za posledních 30 let závodili v F1 pouze tři Američané.

U McLarenu bude vedle Norrise debutovat Oscar Piastri. Věkově je doslova protikladem Fernanda Alonsa. Španěla čeká v neděli 356. závod ve formuli 1. V královně motorsportu debutoval v březnu 2001. V té době ještě Piastri nebyl na světě – narodil se až o měsíc později.

Zákulisí

Týmy pracují na vývoji pohonných jednotek pro rok 2026. Během zimy jsme se dozvěděli o spojení Red Bullu s Fordem. Kromě pohonných jednotek přijdou v roce 2026 také nové vozy, které mají být menší a lehčí. Letos se bude o nových pravidlech diskutovat a měli bychom se dozvědět podrobnosti.

FIA otevřela dveře novým týmům. Pokud někdo dostane od FIA zelenou (favoritem je určitě Andretti-Cadillac) čeká ho zaplacení poplatku. Podle současných dohod musí nováček zaplatit 200 milionů dolarů, které budou následně rozděleny mezi stávající týmy, aby se jim kompenzoval nižší příjem z komerčních práv. Současní kohouti ale dalšího opeřence v kurníku nechtějí, a pokud už, tak za více než 200 milionů – spekuluje se o částce nejméně třikrát větší.

Od příštího roku čeká F1 zákaz ohřívacích dek. Návrh byl ale na stole už mnohokrát a vždy to skončilo odkladem nebo zamítnutím. F1 a týmy o tom budou jednat po britské grand prix, po které proběhnou v Silverstonu testy. Už v Imole má být ale k dispozici pneumatika do mokra, která ohřívací deky nevyžaduje.