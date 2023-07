24 závodů je maximum, shodují se šéfové týmů

Formule 1 v příštím roce opět zkusí odjet 24 závodů. Podle šéfů týmů je to maximum možného.

Raději píšeme, že to F1 zkusí, protože zkušenosti z předešlých let vybízí k určité opatrnosti. Formule 1 plánovala 24 závodů už letos. Nejdříve ale odpadla Čína kvůli (v době rozhodnutí) covidovým restrikcím a následně byl zrušen závod v Imole kvůli povodním.

„Myslím, že 24 je limit,“ odpověděl generální ředitel McLarenu Zak Brown na dotaz webu Motorsport.com. „Stefano se ho chystá takto nastavit.“

„Je tu poptávka po nějakých 30 závodech. Jednou bych rád viděl situaci, kdy budete mít 24 grand prix, ale abyste obsáhli více trhů, tak budete mít nějakých 20 pevných grand prix a osm, které se budou střídat, takže budete na 28 trzích 24krát za rok.“

„Myslím, že by to byl skvělý způsob, jak udržet kalendář tam, kde je, ale přitom mít i nadále kalendář, který se rozrůstá.“

„Kalendář se určitě zlepšil z hlediska logistiky. Není to jednoduché, protože každá destinace má důvod, proč chce určitý termín, nebo jsou tam jiné akce nebo svátky a podobně. Tohle je pro nás všechny na prvním místě a nepochybuji o tom, že se to bude jen zlepšovat.“

Mike Krack zdůraznil, že týmy musí zajistit, aby nedocházelo k vyhoření zaměstnanců. Aston Martin chce lidi mezi závody prostřídat.

„O 24 závodech se hodně diskutovalo,“ řekl Krack. „Máme také dvojzávody a trojzávody. Celkově si myslím, že to pravděpodobně není daleko od hranice toho, co můžeme udělat, nebo co můžeme akceptovat. Podle mě je však na týmech, aby našly způsoby, jak to pro své zaměstnance učinit udržitelným.“

„Myslím, že všechny týmy to dělají, diskutují o tom, snaží se najít řešení. Ale opět to ukazuje sílu tohoto sportu a je to něco, na čem jsme se všichni shodli. A teď musíme najít způsoby, jak to pro všechny udělat udržitelným způsobem.“

Šéf Williamsu James Vowles souhlasil, že efektivní rotace zaměstnanců je nyní klíčovou strategií všech týmů.

„Je to problém optimalizace. Je zřejmé, že nemůžeme jen tak nasazovat stále stejné lidi. Musíme do jisté míry přehodnotit způsob, jakým řídíme závodní organizace.“

„Ale jsou závodní série, které mají 32 a více víkendů ročně. Je to prostě otázka optimalizace.“

Fred Vasseur z Ferrari potvrdil, že italský tým bude v příštím roce podporovat větší rotaci, a zároveň souhlasil s tím, že počet závodů odráží současný úspěch F1.

„Život je pro mě mnohem jednodušší než pro mechaniky. Především musíme mít na paměti, že pokud by si někdo mohl stěžovat, jsou to spíše mechanici než šéfové týmu. Kvůli nim se snažíme nastartovat rotaci a podobné iniciativy.“

„Ale také bych se snažil vyhnout aroganci. Před pěti lety jsme bojovali o to, abychom našli 16 nebo 17 promotérů, kteří chtějí udělat závod. Dnes máme obrovský úspěch a já bych se vyhnul tomu, abych říkal, že příští víkend chci zůstat doma, protože mám grilování se svou ženou!“

„Vždy můžete říct 24. Je to víc než 23 a míň než 25. Nevím, jaké je správné číslo, ale mám pocit, že je to docela dobře vyvážené.“

„Určitě je potřeba, aby se kluci nějak střídali, protože já přijedu na trať ve čtvrtek a odjíždím v neděli večer. Chlapci ale přijedou v pondělí, v úterý a odjedou v pondělí, to není stejný život. Pro mě je to v pohodě. Pro ně zařídíme střídání.“