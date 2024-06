24 hodin Le Mans 2024: vše, co potřebujete vědět

Po roce je tu opět polovina června a spolu s ní „závod závodů“. Už dvaadevadesátý ročník nejslavnějšího vytrvalostního podniku světa se jede již tento víkend a slibuje nevídanou bitvu o absolutní triumf. Letos totiž do 24 hodin Le Mans odstartuje hned třiadvacet speciálů devíti značek v nejvyšší třídě LMH. Trať La Sarthe po roce opět ožila, v neděli se na ní testovalo. Karty jsou rozdány a velké motoristické divadlo začíná.

Letošní Le Mans je v pořadí čtvrtým podnikem sezony vytrvalostního mistrovství světa FIA WEC. Ta odstartovala začátkem března v Kataru, v dubnu pokračovala v Imole a tradiční generálkou na francouzskou čtyřiadvacetihodinovku byla květnová šestihodinovka ve Spa.

Jak sledovat kompletní program?

Oficiální program na trati La Sarthe v Le Mans začíná ve středu a sérii živých přenosů opět nabídne Eurosport a také jeho nová streamovací platforma MAX.

Ve středu vše odstartuje prvním volným tréninkem, který bude od 13:45 vysílat Eurosport 2. Na Eurosportu 1 bude poté od 18:30 k vidění úvodní část kvalifikace, na kterou na stejném kanálu od 21:45 naváže přímý přenos druhého tréninku.

Čtvrteční program odstartuje třetím tréninkem, který od 14:45 nabídne Eurosport 2. Od 19:45 poté bude na Eurosportu 1 k vidění velké vyvrcholení kvalifikace v podobě hyperpolu pro deset nejlepších vozů z každé třídy. Závěrečný čtvrtý trénink poté bude opět živě na Eurosportu 1 od 21:45.

V pátek je v Le Mans tradičně volno, vše zásadní začne v sobotu. Na Eurosportu 1 v 11:45 odstartuje krátký warm up a poté už bude program patřit čistě samotnému závodu na 24 hodin v Le Mans. Ten odstartuje v 16:00, nicméně nepřetržitý přímý přenos, který pokryje kompletní závod, započne na Eurosportu 1 už v 15:00. Těšit se tak můžete i na hodinový gridwalk s reportéry a experty.

Přes šedesát vozů na roštu

I letos je kapacita startovní listiny v Le Mans maximálně naplněna a rovněž se na několik zájemců o start ani nedostalo. Celkem dvaašedesát vozů ve třech kategoriích bude o víkendu na trati La Sarthe bojovat o vavříny. Základní kostrou startovní listiny jsou vozy startující v kompletní sezoně WEC. Další startující obdrželi pozvánky ze seriálů IMSA WSC, Evropské Le Mans Series či z Asijské Le Mans Series.

Největší pozornost je samozřejmě upřena na vrcholnou třídu Le Mans Hypercar (LMH), ve které kromě hypervozů postavených podle technických regulí od ACO a FIA startují i prototypy LMDh určené původně pro zámořský seriál IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Zatímco prototypy LMDh mají vždy jedno ze čtyř schválených šasi a standardizovaný hybridní systém, speciály LMH mají vždy vlastní originální řešení pohonné jednotky a danou značkou vyvinuté unikátní šasi.

Ve třídě LMH startuje celkem třiadvacet vozů devíti značek, přičemž „opravdové“ hypervozy nasazují Toyota, Ferrari, Peugeot a Isotta Fraschini. Ferrari se do Le Mans vrací jako obhájce loňského vítězství hned se třemi speciály 499P.

Nejzastoupenější značkou ve třídě LMH je Porsche se šesti prototypy 963 LMDh. Německá automobilka bude bojovat o jubilejní dvacátý absolutní triumf na La Sarthe. Tři její vozy jsou tovární, dva z WEC a jeden z IMSA WSC. Další dva speciály nasazuje zákaznický tým JOTA Sport a jeden německá stáj Proton Competition.

S vozy LMDh je v Le Mans na startu i BMW. Bavorská automobilka nasadí stejně jako v ostatních podnicích WEC dva speciály M Hybrid V8. S nimi se do nejvyšší třídy v Le Mans vrací poprvé od roku 2000. Ještě rok před tím získalo BMW své jediné vítězství na La Sarthe.

Poprvé se dvěma vozy LMDh v jednom závodě pojede Lamborghini, pro které to bude velká premiéra v Le Mans. Jeden z prototypů SC63 je z WEC, druhý z IMSA WSC. Nicméně největším cílem pro Lamborghini je letos především dojet, protože má k dispozici stále velmi „mladé“ speciály závodící teprve od letošní zimy. Aspoň dokončit závod chce i Alpine, který letos naskočil do WEC se dvěma prototypy A424. Oba uvidíme i v Le Mans.

Zbývající tři místa v LMH „zabírají“ americké prototypy LMDh Cadillac V-Series.R, které si fanoušci už loni oblíbili pro charakteristický hluboký zvuk osmiválce.

V Le Mans startuje i šestnáct prototypů třídy LMP 2. Ta už není součástí WEC, pozvané vozy tak – až na dvě výjimky z IMSA WSC – patří do Evropské Le Mans Series. Všechny startující týmy spoléhají na dominantní šasi Oreca 07. Třída v sobě navíc ještě zahrnuje podkategorii LMP 2 Pro-Am, kde jsou součástí jednotlivých posádek též piloti s bronzovou závodní licencí.

Opět třiadvacet vozů bude na startu ve třídě LMGT3, která do Le Mans poprvé v historii přivádí speciály GT3. Ty ve WEC od letoška nahrazují vozy specifikace GTE. Zde nás rozhodně též čeká zajímavá bitva, protože zastoupeny máme speciály značek Aston Martin, BMW, Ford, Ferrari, McLaren, Lamborghini, Lexus, Corvette a Porsche.

Kompletní startovní listinu naleznete zde!

Klíčové je „BoP“

Magická tři písmena v sobě ve světě sportovních vozů skrývají cestu k úspěchu. Balanční systém Balance of Performance řídí ACO spolu s FIA a má za úkol vyrovnávat výkonnost jednotlivých vozů tak, aby závodění bylo co nejtěsnější. Určujícími faktory jsou hmotnost, výkon, energie na stint, u hypervozů (nikoliv u LMDh) též aktivační rychlost pro hybridní systém. Od Le Mans navíc do systému zasahuje i tak zvaný „Power Gain“ – zavedení rychlostního prahu (250 km/h), od kterého se procentuálně mění výkonnost daného vozu.

Největší váhové úlevy se od Spa dočkal Peugeot, jehož hypervozy „zhubly“ o 18 kg na úroveň 1047 kg. Nejlehčí vůz má aktuálně Cadillac (1036 kg), nejtěžší Toyota (1053 kg), nejvyšší výkon 519 kW má k dispozici Lamborghini.

Kompletní aktuální tabulku BoP včetně nastavení systému Power Gain vidíte v příspěvku pod tímto řádkem.

Po nedělním testovacím dni se zdá, že minimálně před úvodním tréninkem disponuje nejrychlejším vozem v Le Mans Porsche. Kevin Estre vyhrál testování s časem 3:26.907 za volantem speciálu 963 LMDh #6. Felipe Nasr na Estreho ztratil 0.235 sekundy s Porsche #4. Třetí byl Brendon Hartley s nejlepším „opravdovým“ hypervozem Toyota GR010 Hybrid #8. Novozélanďan ztratil sedm desetin.

Vozy LMP 2 se na třináct a půl kilometru dlouhé trati La Sarthe pohybují na úrovni 3:33 a vozy GT3 se v testech nakonec dostaly pod čtyři minuty na kolo. Nejlepší byl Sebastien Baud za volantem „korvety“ #82 s časem 3:59.883.

V Le Mans opět půjde o hodně. Vítězství je cestou k zápisu do historie, ale také k titulu mistrů světa. Za čtyřiadvacetihodinovku na La Sarthe se totiž udělují do šampionátu WEC dvojnásobné body.