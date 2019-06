2+3=4 Proč Hamilton odstartuje ze 4. místa?

Nico Hülkenberg, Alexander Albon, Carlos Sainz dostali penalizace za překročení limitu komponent pohonné jednotky. Ale větší chaos nastal na čele.

Kevin Magnussen se kvalifikoval pátý a dostal penalizaci pěti míst za výměnu převodovky. Lewis Hamilton se kvalifikoval druhý a dostal za blokování Räikkönena penalizaci 3 míst. Teoreticky by tak měl startovat pátý, což také uváděl Mercedes:

A challenging Qualifying session for the #AustrianGP sees Valtteri start in P3 and Lewis in P5

A McLaren slavil čtvrté Norrisovo místo.

Ale Hamilton nakonec podle prozatímního startovního roštu, který vydala FIA, odstartuje čtvrtý. Proč?

Je to důsledek postupu, kterým FIA aplikuje penalizaci. V určitém virtuálním světě klesl nejdříve Magnussen z pátého na desáté místo. Díky tomu zůstalo páté místo volné. Hamilton se posunul právě na páté místo. Teprve po uplatnění všech penalizaci FIA „zruší volná místa" a pořadí se tak definitivně posune. Hamilton se tak (po zrušení druhé volné pozice) posunul na místo čtvrté.

Startovní rošt

P Jezdec Tým Pozn. 1 Charles Leclerc Ferrari 2 Max Verstappen Red Bull 3 Valtteri Bottas Mercedes 4 Lewis Hamilton Mercedes pen. za zdržení Räikkönena 5 Lando Norris McLaren 6 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 7 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 8 Pierre Gasly Red Bull 9 Sebastian Vettel Ferrari 10 Kevin Magnussen Haas pen. převodovka 11 Romain Grosjean Haas 12 Daniel Ricciardo Renault 13 Sergio Pérez Racing Point 14 Lance Stroll Racing Point 15 Nico Hülkenberg Renault pen. PJ 16 Daniil Kvyat Toro Rosso 17 Robert Kubica Williams 18 George Russell Williams pen. zdržení Kvjata v kvalifikaci 19 Carlos Sainz Jr. McLaren pen. PJ 20 Alexander Albon Toro Rosso pen. PJ

Foto: Getty Images / Bryn Lennon