23 závodů v sezóně je maximum, říká šéf Red Bullu Horner

Kalendář formule 1 by měl čítat maximálně 23 závodů, myslí si šéf týmu Red Bull Christian Horner.

Foto: Getty Images / Jared C. Tilton

Letošní sezóna F1 měla původně obsahovat 24 podniků, tento týden byl však zrušen na tento víkend plánovaný závod v Imole kvůli rozsáhlým záplavám v severní Itálii. Již dříve byl kvůli koronaviru zrušen i letošní ročník závodu v Číně.

„Pro mě je vrcholem 23 závodů. Po dvou závodech za sebou nás teď čekají tři závody v řadě,“ řekl Horner v rozhovoru pro Financial Times ještě před oznámením zrušení Velké ceny Emilia Romagna.

„Právě jsme jeli z Ázerbájdžánu do Miami, pak se vrátíme a máme tři závody v Evropě. Ten cestovní plán je brutální. Myslím, že se dostanete do bodu, kde je 23 nedělí v roce, kdy lidé věnují dvě hodiny svého nedělního odpoledne nebo večera. Sledovat celou sezónu je už docela velký závazek. Myslím proto, že to stačí.“

Horner oceňuje přínosy, které pro F1 přináší závody ve městech jako Miami nebo Las Vegas. Zároveň se ale obává, že do zóny ohrožení se tím dostávají podniky historicky spojené s formulí 1.

„Každý rok hrají stejný trik. On (šéf formule 1 Stefano Domenicali) řekne: 'Nemůžeme ztratit Monako, nemůžeme přijít o Monzu, nemůžeme ztratit Silverstone'. A pak řekne 'Slyšeli jste o Las Vegas'. Dobře, pojedeme do Vegas. 'Co Miami?' Jasně, dobře, pojedeme tam.

„A neustále přichází se skvělými místy a skvělými závody, kterým je těžké říct ne. Dostanete se ale do bodu, kdy dochází k přesycení a 23 je neuvěřitelné množství závodů a ujetých kilometrů, které musíme za sezónu absolvovat.“

Každým rokem přitom o formuli 1 projevují zájem stále nové a nové destinace. Podle Hornera by ale bylo lepší zvážit přiměřený počet závodů se zastoupením klasických a nových okruhů.

„Myslím, že je lepší bojovat o současná místa, než jen stále přidávat další a další, protože se dostaneme do bodu zlomu, od kterého podle mě už nejsme příliš daleko,“ uzavírá.