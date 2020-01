22 závodů je maximum. Pokud bude více, budeme muset střídat lidi, říká Tost

Franz Tost vloni řekl, že jemu osobně větší počet závodů nevadí, protože bude raději na závodním okruhu, než aby se doma bavil s manželkou o hloupostech. Sám si však uvědomuje, že pro členy týmu, kteří v dějišti grand prix stráví více času, je situace minimálně na hraně.

„Ne, neprovedli jsme žádné změny (kvůli 22 závodům),“ řekl Tost pro Racer.

„Je to jen jeden závod více než v loňském roce. Z časového hlediska je to téměř stejné jako v loni. Začneme v březnu a poslední závod je na konci listopadu – nedošlo k žádné velké změně. V roce 2019 jsme sezónu zahájili 17. března a ukončili 1. prosince, v roce 2020 začneme 15. března a poslední závod je 29. listopadu. Není tu žádný velký rozdíl.“

V sezóně budeme mít o jeden závod více, ale nemusíme měnit lidi na základě rotace. Myslím, že 22 je nyní absolutní limit. Pokud budeme mít v budoucnu více závodů, pak si myslím, že týmy musí střídat lidi – mechaniky, inženýry – protože jinak to pro ně bude už příliš mnoho.“

Musíme se zlepšit všude

V Toro Rosso (Alpha Tauri) se neodehrály žádné velké personální změny. Tým chce stavět na loňské silné sezóně, jezdecké stabilitě a také užší spolupráci s Red Bullem.

„Máme teď v Bicesteru v našem aerodynamickém oddělení dobrý tým a z mechanické strany dostaneme přední a zadní zavěšení od Red Bull Technology. Je to vždy o rok starší, ale přesto je to mnohem lepší, než kdybychom to měli vyvíjet sami.“

„Není to tak, že bychom měli jednu oblast, ve které jsme jasně slabší. Pokud máte být ve formuli 1 konkurenceschopní, musíte se zlepšit všude. Začíná to u konstruktérů. Když dostanete vůz na startovní rošt, doufáte, že má nižší hmotnost, takže máte další možnosti, jak rozložit hmotnost. Pak jsou zde díly, které jsou navrženy a následně vyrobeny tak, abyste viděli určitý pokrok, zejména pokud jde o aerodynamiku. Poté máte provozní stránku závodního týmu. Měli byste mít lepší zastávky v boxech. A pak závodní strategie.“

„Musíme se všude trochu zlepšit, udělat další krok vpřed. Pokud všechna oddělení zlepší svou práci a přijdou s lepším řešením, nakonec budete mít dobrý kompletní balíček k tomu, abyste byli konkurenceschopní a porazili ostatní.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson