20 miliard dolarů za Formuli 1? Podle Bin Sulajima jsou podobné odhady rizikem pro sport

Prezident FIA Muhammad bin Sulajim si myslí, že práva k F1 nemají hodnotu 20 miliard dolarů a podobné diskuse nejsou pro sport přínosné.

Minulý týden se objevily informace, že představitelé saúdskoarabského státního investičního fondu v minulém roce jednali s majiteli komerčních práv ze společnosti Liberty Media o odkoupení šampionátu formule 1. Podle Bloombergu Saúdové nabízeli za „královnu motorsportu“ 20 miliard dolarů. To je více než čtyřnásobek sumy, za kterou Liberty Media F1 v roce 2017 koupila. Nabídka ale byla odmítnuta.

Muhammad bin Sulajim uvedl, že je FIA vůči podobným odhadům obezřetná.

„Každému potenciálnímu kupci doporučujeme, aby se řídil zdravým rozumem, bral ohled především na dobro sportu a předložil jasný a udržitelný plán, ne jen velké peníze.“

„Je naší povinností zvážit, jaký by byl budoucí dopad na promotéry z hlediska zvýšených poplatků a další komerční náklady a také, zda by to mělo jakýkoli nepříznivý dopad na fanoušky.“

Pro Motorsport.com prezident FIA varoval před dopady podobných úvah.

„Je to dobrý poměr cena / výkon? Upřímně řečeno si myslím, že je to nadsazené. Je to přehnané. Když se na to člověk podívá zdravým rozumem, tak má to takovou hodnotu?“

„Pokud ano, co budeme dělat? Museli bychom vydělat více, abychom získali zpět tyto peníze – kolik bychom měli účtovat pořadatelům závodů?“

„Myslím, že by také měli mít plán. Ať už je to kdokoli, měl by mít plán, nejen peníze. Prostě se na to dívám logicky, musíte mít plán. Zatím jsou to ale jen fámy. Ale také si myslím, že by se FIA měla zapojit do jednání, nebo alespoň nabídnout radu, protože FIA vlastní šampionát. Pronajímáme ho, to je pravda. Chci jen zajistit, abychom měli jasno a mohli pokračovat dál.“