19 z 20 jezdců se vyslovilo pro změnu pravidel, která se týkají jezdeckých standardů, říká Russell

Poslední velké ceny rozvířily (nejen) v paddocku F1 diskuze o tom, zda by neměly být upraveny směrnice, kterými by se měli jezdci řídit při soubojích se svými soupeři a podle kterých rozhodují sportovní komisaři.

Sporné situace totiž ukázaly (především ty, ve kterých se ocitl Max Verstappen), že současná praxe, kdy se rozhoduje zejména podle pozice vozů na vrcholu (apexu) zatáčky, není zdaleka ve všech případech ideální a že směrnice hraje do karet především těm, kdo pozici brání.

Šéf Asociace jezdců Grand Prix George Russell se v tomto kontextu nechal slyšet, že by se pro rychlou změnu pravidel vyslovili téměř všichni piloti.

„Myslím, že ohledně toho, co je třeba změnit, jsou s námi sportovní komisaři zajedno. Největší diskuse byla o tom, že by chtěli počkat do roku 2025, aby byl letošní rok co nejvíce konzistentní. Nicméně 19 z 20 jezdců řeklo: 'Jestliže je to špatně, udělejte tu změnu hned',“ uvedl Russell, jehož slova cituje Autosport, k diskuzi mezi jezdci a FIA po událostech v Austinu.

Ze slov Russella je tak patrné, že ke změně pravidel dojde nejspíše až od roku 2025, vzhledem k tomu, že by na okamžité úpravě regulí musela být stoprocentní shoda.

Třaskavé situace, do nichž se zapletl Verstappen, museli sportovní komisaři řešit i během uplynulého závodu v Mexiku. V těchto případech byl však Nizozemec, na rozdíl od dění v USA, potrestán, a to hned dvakrát – pokaždé obdržel 10sekundový trest.

S tímto posouzením sportovních komisařů byl Russell ve shodě, jelikož považoval Verstappenovy manévry za neférové.

„Jsem rád, že tyto incidenty byly potrestány,“ prohlásil britský pilot.