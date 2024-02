19 hypervozů a k tomu Rossi. Sezona WEC startuje v Kataru

Nová destinace v kalendáři WEC s novým formátem závodu. Na katarské trati Losail se v sobotu pojede na 1812 km s horním časovým limitem 10 hodin. Distance závodu byla určena podle Katarského národního dne, který spadá na 18. prosince. Organizátoři závody nabité jaro na Losailu pojali jako Festival rychlosti, v rámci kterého fanouškům nabízejí společné vstupenky na WEC i na navazující Grand Prix Kataru MotoGP, která se koná o týden později.

Hladové Porsche

Sezona WEC už vlastně v Kataru odstartovala v pondělí a úterý oficiálními testy, ve kterých byly nejrychlejší hybridní prototypy LMDh Porsche 963. Vozy LMDh jsou technicky i finančně méně náročnou alternativou k hypervozům, se kterými startují ve společné třídě. Původem regulí LMDh je americký šampionát IMSA WeatherTech SportsCar Championship a základními charakteristickými rysy zámořských prototypů jsou čtyři společní dodavatelé šasi a standardizovaný hybridní systém.

Porsche otevřelo druhou sezonu s vozy 963 LMDh lednovým vítězstvím v Rolex 24 v Daytoně, po kterém šéf tovární stáje Penske slavný Roger Penske prohlásil, že další cílem je triumf v Le Mans. Na La Sarthe bude letos německá značka bojovat o 20. absolutní triumf a rozhodně ji budeme počítat do okruhu favoritů. Už na úvod sezony WEC v testech byly právě vozy 963 LMDh nejrychlejší v každé ze čtyř session. Nejprve to byl dvakrát jeden ze dvou soukromých vozů v barvách JOTA Sport (kde letos působí i Jenson Button), poté převzal otěže tovární tým a o nejlepší čas testů 1:40.404 se nakonec postaral zkušený Francouz Frederic Makowiecki s prototypem #5.

Německá stáj tak vypadá zkraje roku silně. Její vozy dostaly v zimě hardwarový update pro jednotku MGU od společnosti Bosch v útrobách pohonného ústrojí a zdá se, že toto vylepšení má zasadí vliv na vyšší spolehlivost. Právě ta byla u Porsche loni problémem ve WEC i v IMSA WSC. Situace se zlepšila natolik, že se dokonce u Porsche rozhodli nasadit novou klikovou hřídel, která má snížit vibrace motoru, až po letošním Le Mans. Její využití na La Sarthe by znamenalo uvedení do provozu už dubnu v Imole, aby byla splněna povinnost sběru dat z minimálně dvou závodů před Le Mans pro odpovídající nastavení BoP pro francouzskou vytrvalostní klasiku.

„Je to konečné rozhodnutí od představitelů IMSA a ACO, kteří jasně stanovili, jakým způsobem můžeme aplikovat nové klikové hřídele. A před Le Mans nám to už nedovolí. Museli jsme se rozhodnout tak, že naše veškeré vytrvalostní stinty před Le Mans absolvujeme se starou součástkou. S tou novou už bychom nestihli najet dostatek kilometrů,“ řekl pro sportscar365.com ředitel programu Porsche pro vozy LMDh Urs Kuratle.

Speciálů z Weissachu budeme v kompletní sezoně WEC sledovat celkem 5. Kromě dvou továrních a jednoho v retro barvách Dauer Porsche stáje Proton Competition se můžeme těšit hned na dvojici zlatých vozů stáje JOTA Sport. Britský tým zdvojnásobil svoji kampaň ve WEC přidáním druhého vozu a v šestici jeho pilotů červeně svítí jméno mistra světa F1 z roku 2009 Jensona Buttona. Ten se bude střídat v prototypu #38 s rychlým a zkušeným pilotem prototypů Philem Hansonem a dánským talentem Oliverem Rasmussenem. Velmi rychlá ale bude i druhá posádka vozu #12, kde byl Callum Ilott třetím nejrychlejším mužem testů. Brit se bude střídat s krajanem a expilotem F1 Willem Stevensem a Francouzem Normanem Natem. Celá stáj, které manažerský šéfuje někdejší boss Audi Sport Dieter Gass, chce být postrachem pro tovární kolosy.

„Jsme nejspíš nejlépe připraveni na start sezony WEC za celou historii našeho týmu,“ rozpovídal se v Kataru pro sportscar365.com spolumajitel týmu Sam Hignett.

„Efektivně jsme zvládli rozšíření našeho programu na dva vozy. Nesmíte ale podceňovat náročnost kroků, které sebou takový vývoj nese. Jsme ale ve skvělé pozici, vyšly nám všechny dohody a dodavatelé stihli vše dodat. Na soukromý tým jsme připraveni tak, jak jen to jde.“

„Z volných tréninků nyní budeme získávat dvojnásobnou porci dat. Chceme být trnem v oku všech továrních týmů. Proto jsme tady. Uvidíme, jak se nám s naším balíčkem bude dařit,“ dodal Hignett.

Trápící se Toyota a třetí Ferrari pro Kubicu

Velkým otazníkem pro úvodní podnik WEC v Kataru je forma úřadujících šampionů pohárů jezdců i konstruktérů. Japonská tovární stáj Toyota „převlékla“ své hypervozy GR010 Hybrid do černých barev po vzoru letošních Yarisů WRC, což je zřejmě největší změnou na obou autech. Samotné updaty se týkaly maličkostí, na příklad úpravy předních světel. Piloti si minulý rok během nočních hodin zejména v Le Mans občas stěžovali na jejich horší fungování. Když je řeč o jezdcích, je třeba zmínit, že v posádce vozu #7 nahradil Jose Mariu Lopeze Nyck de Vries. Argentinec se ve WEC přesunul do nové třídy LMGT3, kde bude závodit s vozem Lexus RC F GT3. K jiným změnám ve složení posádek u mistrovské stáje nedošlo.

Problémy s jezdci Toyota nemá, potíže se ale během testů objevily jinde. Katarský okruh Losail dostal loni především kvůli závodům formule 1 nový asfalt, se kterým si zatím hypervozy GR010 Hybrid příliš nerozumí. K trablům Toyot v testech, kde obsadily až 13. a 15. místo, se váže jeden zásadní faktor. Podle aktuálního nastavení Balance of Performance váží jedna Toyota 1089 kg, díky čemuž je tak suverénně nejtěžším hypervozem na roštu. GR010 Hybrid je dokonce o 41 kg těžší než Porsche 963 a 59 kg váží více než Peugeot 9X8! Toto extrémní nastavení BoP pro Katar má u Toyoty za následek velmi rychlé a masivní opotřebení pneumatik. A u týmu před sobotním otvírákem sezony panuje bezradnost.

„Upřímně, máme opravdu velké problémy. Skoro jsem tomu ani nemohl uvěřit, ale s naší současnou výkonností pro nás bude velmi těžké vůbec získat nějaké body,“ má před katarskou desetihodinovkou jasno šéf Toyota Gazoo Racing a pilot vozu #7 v jedné osobě Kamuj Kobajaši.

„Hmotnost nás na tomto okruhu hodně ovlivňuje a trpíme zde na drolení všech využitelných směsí pneumatik. Týká se to střední i tvrdé směsi. Pneumatiky prostě nefungují a my jsme během dvoudenních testů ani nebyli schopni absolvovat náš naplánovaný program. Zkusili jsme mnoho věcí, ale nedokázali jsme to vyřešit.“

„Nejsem si jistý, jestli je to způsobeno pouze hmotností, každopádně v porovnání s ostatními vozy ztrácíme dost rychlosti. Loni jsme tu už testovali, teď jsme se tu ale poprvé měřili s ostatními a působí to, jako bychom udělali krok vzad. Už tehdy se zdálo, že to tady pro nás může být těžké, teď se ale zdá, že naše situace tu bude ještě těžší,“ dodal Kobajaši.

U Toyoty nahradil před novou sezonou v roli technického ředitele týmu Pascala Vasselona David Floury, který v Kataru vnímá hmotnost vozů jako klíčový faktor.

„Obecně si myslím, že role hmotnosti vozů byla na této trati podceněna. Od určitého momentu se tady s pneumatikami velmi obtížně pracuje. Zcela jasně na to má hmotnost velký vliv. My ale nicméně řešit nastavení BoP nechceme. Budeme se snažit bojovat s tím, co máme. Nebylo by dobré měnit nastavení BoP během jednoho týdne. Když sem přijedeme s nějakým nastavením, tak už bychom ho neměli měnit, to by šlo proti nastaveným pravidlům, kterých bychom se měli držet,“ uvedl Floury pro sportscar365.com.

Pokud Toyota pouze brutálním způsobem neskrývá karty, tak se zřejmě velkých soubojů japonského giganta s vozy Ferrari tuto sobotu nedočkáme. Ferrari loni slavně i s přispěním Antonia Giovinazziho vyhrálo Le Mans s hypervozem 499P. Letos je italská značka zpět hned s třemi těmito vozy, kromě dvou rudých továrních uvidí fanoušci v akci ještě žlutý vůz pod hlavičkou AF Corse. Součástí jeho posádky je i jediný polský pilot F1 Robert Kubica, který se tak po letech přeci jen dočkal své závodní sedačky ve Ferrari.

Ferrari na rozdíl od Toyoty v testech ukázalo rychlost, Antonio Fuoco byl s vozem #50 absolutně čtvrtý nejrychlejší pouze 269 tisícin sekundy za Makowieckiho nejlepším časem. Jen desetinu sekundy za Italem byl Číňan Jie I-fej se žlutým Ferrari #83. Rychlost Ferrari a Porsche v testech nám naznačuje, že bychom se v průběhu sezony 2024 mohli dočkat stupňů vítězů kompletně obsazených posádkami jediné značky.

Nováčci včetně Rossiho jdou do akce!

Celkem devět různých značek v nejvyšší třídě LMH, to je skvělá vizitka růstu WEC. Do šampionátu letos nově vstupují BMW, Alpine a Lamborghini s prototypy LMDh a Isotta Fraschini s novým hybridním hypervozem. Pro malou milánskou značku je start letošní sezony WEC historickým okamžikem, do světového motorsportu se totiž Isotta Fraschini vrací poprvé od závodu Mille Miglia 1927.

V případě BMW se nebude jednat o závodní premiéru nového vozu v pravém slova smyslu. Prototyp M Hybrid V8 už totiž absolvoval celou loňskou sezonu IMSA WSC a letos bavorská automobilka nasazuje další dva vozy paralelně do WEC. O tovární program na světové scéně se postará zkušená belgická stáj WRT šéfa Vinceta Vosse. A tady se na chvíli zastavíme. WRT totiž nasazuje do WEC ještě další dvě BMW M4 GT3 do nové třídy LMGT3, kde bude součástí posádky speciálu #46 Valentino Rossi! Devítinásobný mistr světa silničních motocyklů se tak letos v roli továrního pilota BMW dočká debutu v Le Mans.

„Je to pro nás potěšení, mít v takovém šampionátu čtyři vozy na startovním roštu. Vždy jsme věděli, že to bude výzva, ke které nyní přistupujeme s pokorou,“ rozpovídal se pro sportscar365.com šéf WRT Vincent Vosse. „Nejdříve musíme absolvovat první závod, tak zjistíme, jak si vlastně stojíme a na čem musíme pracovat. Testování je jedna věc, skutečnou výkonnost ale právě ukáže až první závod,“ dodal Belgičan, jehož téměř 70 zaměstnanců se bude starat o dva vozy GT3 a dva prototypy v nejvyšší třídě LMH.

BMW bylo postaveno na šasi Dallara, nové Lamborghini SC63 poté stojí na podvozku Ligier. Italská značka ve WEC sází na Daniila Kvjata, Edoarda Mortarau a Mirka Bortolottiho. V IMSA pak bude s novým „lambem“ závodit i Romain Grosjean. Velkým tématem je samozřejmě vstup Alpinu do nejvyšší třídy WEC. O program se dvěma vozy A424 se bude starat zkušený tým Signatech a se speciálem, jehož základem je šasi Oreca, bude letos závodit i syn sedminásobného mistra světa F1 Michaela Schumachera Mick Schumacher. Němec, který mimo angažmá ve WEC stále zůstává rezervním pilotem Mercedesu v F1, se ve své posádce bude střídat s Nicolasem Lapierrem a Matthieum Vaxivierem.

Velkým faktorem všech závodů samozřejmě bude provoz na trati. Kromě 19 hypervozů je do celé sezony přihlášeno 18 speciálů GT3 a co nejefektivnější projíždění dopravou pomalejších vozů bude pro posádky hypervozů cestou k úspěchu. Provoz je silným tématem už v Kataru, jelikož se jedná o jednu ze spíše užších tratí.

Katarská sobotní desetihodinovka je prvním z osmi závodů letošní sezony. Ta bude pokračovat 21. dubna šestihodinovkou v Imole, 11. května šestihodinovkou ve Spa, po které už bude na programu 24 hodin Le Mans (15.-16. června). Ve druhé polovině sezony se WEC po letech vrátí do Sao Paula, kde se pojede šestihodinovka 14. července. 1. září se poté pojede šestihodinovka v Austinu, následně bude na programu šestihodinovka ve Fudži 15. září a celá sezona po delší pauze vyvrcholí 2. listopadu osmihodinovkou v Bahrajnu.

Přímé přenosy bude v Česku opět nabízet Eurosport. Už v pátek bude k vidění živě kvalifikace na Eurosportu 2 od 13:50. Sobotní závod pak bude opět na Eurosportu 2 živě s komentářem Jiřího Šlégla a Martina Straky od 8:30 do 12:00 a následně od 17:15 do 19:30.