1846 km Lawsona, (ne)důvěra v Cunodu a poslední hurá Hondy

Tým formule 1 má dva jezdce. Při jejich výběru mohou nastat dva krajní scénáře, které mají na tým neblahý vliv. Můžete mít dva jezdce, kteří se budou obírat o body, kolidovat, atmosféra bude houstnout a celé to skončí ztrátou titulů nebo tím, že vám váš kardiolog doporučí změnu zaměstnání. Red Bull tohle zažil v době soupeření Sebastiana Vettela a Marka Webbera.

Druhý scénář je takový, že máte týmovou jedničku a vedle ní týmovou dvojku, u které to vypadá spíše jako kdyby jezdila ve Formuli 2. Neobírá o body soupeře a získává málo bodů pro tým do Poháru konstruktérů

Red Bull po odchodu Daniela Ricciarda zkoušel angažovat jezdce ze svého programu – Pierra Gaslyho a Alexe Albona. Výsledky se ale nedostavily, a tak sáhl po zkušeném Sergiu Pérezovi. V prvních nebo některých letech to nebylo špatné. Mexičan získal v 90 startech 5 vítězství a 29 pódií. V roce 2023 byl druhý v šampionátu.

V roce 2024 ale odjel z 1113 kol jen 91 v první pětce. Verstappen sice získal čtvrtý titul, ale v Poháru konstruktérů obsadil Red Bull třetí místo.

Týmu bylo zřejmé, že pokud bude mít slabého druhého jezdce, bude v ohrožení i jezdecký titul. Navíc přichází velké změny pravidel.

Cunoda versus Lawson

Red Bull ve svém hlavním týmu nikdy nedal nikomu druhou šanci. Podle Lawrence Barretta to pro letošní rok zvažoval u Alexe Albona, ale neuspěl. Musel tak opět sáhnout do svého programu – poprvé od roku 2019.

V týmu VCARB měli zkušeného Júkiho Cunodu, který debutoval v roce 2021 a na kontě měl 87 startů. Porazil De Vriese i Ricciarda a v podstatě také Lawsona, vedle kterého vloni ale odjel jen pět závodů. V kvalifikacích ho porazil 5:0.

Cunoda versus Lawson v závodech a kvalifikační ztráta (+) nebo náskok (-) Lawsona v kvalifikacích.

Jezdec USA MEX SAO LAS QAT ABU Júki Cunoda 14 Nehoda 7 9 13 12 Liam Lawson 9 16 9 16 14 17 (motor) Kvalifikace -0,153 s 0,328 s 0,485 s 0,800 s 0,479 s 0,150 s

Nakonec se ale Red Bull rozhodl dát šanci Lawsonovi. „U Liama, když se podíváte na analýzu jeho výkonů, bylo jeho tempo v závodech, které absolvoval, o něco lepší,“ řekl Christian Horner pro ESPN.

„V kvalifikacích to bylo mezi ním a Júkim velmi těsné a musíte brát také v potaz, že potenciál Liama, který absolvoval pouze 11 velkých cen, je takový, že se bude jen zlepšovat a posilovat. Prokázal také psychickou odolnost a houževnatost,“ přidal Horner další argumenty, které vedly k angažování Lawsona.

Hozen do vody

Kombinace faktorů byla ale v případě Lawsona v úvodu letošní sezóny smrtící. Požadavky, minimálně tak, jak je veřejně popsal Helmut Marko, odpovídaly tomu, co by každý tým chtěl od zkušeného jezdce. To je dobré zdůraznit. Lawson totiž není příliš daleko od označení nováček. Můžeme za něj považovat vlastně každého, kdo odjel méně než 24 závodů (sezónu). Není tak příliš vzdálený od Hadjara nebo třeba Antonelliho – u mladého Itala si Mercedes uvědomuje, že nebude od prvního závodu porážet Russella.

„Měl by neustále sbírat body a pomáhat Maxovi, když to bude potřeba. A ne se o to jen snažit,“ řekl Marko pro OE24. „V kvalifikaci i v závodě by se měl Lawson pohybovat do tří desetin od Maxe.“

Lawson měl před příchodem do Red Bullu na kontě 11 závodů, které navíc odjel ve dvou sezónách. V novodobé historii Red Bullu nebyl žádný příchozí jezdec tak nezkušený. Méně startů měli před příchodem do týmu jen Robert Doornbos (8 závodů) v roce 2006 a Vitantonio Liuzzi, který u týmu v roce 2005 debutoval. Alex Albon na tom ale nebyl o moc lépe – na kontě měl 12 závodů, Gasly 26.

Po skončení sezóny proběhly v Abú Dhabí tradiční testy. Honda si vymohla, aby do vozu Red Bullu nastoupil Cunoda, který v něm odjel 127 kol.

Cunoda se v Abú Dhabí snažil na Red Bull zapůsobit jak na trati, tak mimo ni. Po testu prohlásil, že RB20 vyhovuje jeho jízdnímu stylu. V tu dobu ale bylo už vše marné. O devět dní později tým potvrdil, že týmovým kolegou Verstappena bude letos Liam Lawson.

„Júkiho test v Abú Dhabí už nebyl rozhodující,“ uvedl nyní Helmut Marko v rozhovoru pro Motorsport.com. „Jak už jsem řekl, Júki má za sebou vzestupy i pády – vzpomínám si například na dvě nehody v Mexiku. Prostě nebyl tak stabilní, jako je nyní.“

Každý tým sice v Abú Dhabí nasadil dva vozy, ale ve druhém musel jet jezdec, který měl na kontě maximálně dva starty ve F1, což Lawson samozřejmě nesplnil. Kola v RB20 by se mu však hodila.

1846 km s RB21

Je to trochu zvláštní, ale Red Bull pro Lawsona nepřipravil ani žádné testy v jiném starším voze, jako to třeba udělalo Ferrari v případě Hamiltona. Podle pravidel by mohl odjet až 1000 kilometrů ve vozech z let 2021 až 2023.

V Abú Dhabí 2022 se zúčastnil pátečního tréninku a následně posezónních testů s Red Bullem. Od té doby ale uplynuly dva roky.

V předsezónních testech odjel Lawson 149 kol, což byl ze všech jezdců druhý nejnižší počet – méně jich odjel už jen Lance Stroll, který měl ale zdravotní problémy.

Následně čekaly Lawsona první dva závody na tratích, které neznal, což nepochybně hrálo roli, ale určitě to nebyla hlavní příčina nedostatečných výkonů. Známá trať měla přijít až v Suzuce – Lawson tam jel ve F1 i v japonské superformuli.

Red Bull navíc letos postavil vůz, který je obtížně říditelný. „Také Verstappen potvrzuje, že vůz je obtížně řiditelný a tvrdí, že kdyby bylo auto lepší, zlepšil by se i výkon Lawsona,“ vysvětlil Marko pro Autosport. „Samozřejmě pracujeme na dalším vývoji, ale v tuto chvíli je těžké předvídat, jak rychle to přijde.“

Lawson se v úvodních dvou závodech zapsal do historie Red Bullu, ale trochu jinak, než by si přál. V Austrálii byl v kvalifikaci 18., v závodě boural. Lawrence Barretto na webu F1 uvádí, že už po tomto víkendu jeden z vedoucích členů Red Bullu uvažoval o Lawsonově konci.



Foto: Getty Images / Mark Thompson

V Číně jsme měli sprintový víkend, což znamenalo jen jeden trénink a také hned čtyři relace, ve kterých o něco jde. V kvalifikacích skončil Lawson poslední. V Austrálii ztratil v ideálním kole na Verstappena 1,261 s, v Číně v kvalifikaci 1,468 sekundy.

Pokud by Lawson v závodě v Šanghaji předvedl dobrou jízdu a dostal se na body, je možné, že by mu tým dal ještě jednu šanci. Lawson sice byl ve výsledcích 12., ale výrazně mu pomohly diskvalifikace a penalizace soupeřů.

Tým proto dal na stůl data z testů i prvních dvou víkendů a rozhodl se provést výměnu. Lawson tak odjel za tým jen dva závody, což je nejkratší angažmá u Red Bullu v historii.

„Být závodním jezdcem @redbullracing byl můj sen už od dětství. Pracoval jsem na tom celý život. Je to těžké, ale jsem vděčný za všechno, co mě dovedlo až sem,“ napsal Lawson v pátek na svůj Instagram.

Do vozu se tak posadí Júki Cunoda, který má na kontě 89 závodů. Ale ani pro něj to nebude snadné. RB21 pozná na reálné trati poprvé až v tréninku v Suzuce. Neděle je ještě daleko, ale podle současných předpovědí by mohlo zejména v neděli pršet.

„Júki je ve své životní formě. Je to jiný Júki, než jakého jsme viděli v předešlých letech,“ řekl v Číně Marko.

V případě Cunody nemá Red Bullu co ztratit. Mladého Japonce podporuje Honda, která na konci roku ukončí spolupráci s týmem. Když k tomu připočteme, jak dlouho Cunoda jezdí za Racing Bulls, tak se všeobecně očekávalo, že je velmi pravděpodobné, že se cesty Cunody a Red Bullu na konci sezóny rozejdou.

Vliv Hondy

Angažováním Cunody Red Bull ale už nejspíše něco i získal. Podle Motorsport.com má dát Honda na stůl za jeho angažmá 10 milionů euro. V případě japonské automobilky je to zajímavý obrat. Na konci loňského roku totiž Cunodu hodila přes palubu s tím, že jeho další kariéra už je zcela v jeho rukou. Samozřejmě v tom hrálo rozhodnutí týmu povýšit do Red Bullu Lawsona a také blížící se konec spolupráce s Red Bullem a přesun k Astonu Martin.

V rozhovoru pro Motorsport.com Helmut Marko nepřímo potvrdil – nebo minimálně nepopřel, že Honda za Cunodu zaplatila. „Nebylo to rozhodující a nebylo to ani motivem pro toto rozhodnutí,“ řekl poradce Red Bullu.

Cunoda i Marko současně potvrdili, že si Japonec vyzkoušel RB21 na simulátoru. „V simulátoru jsem strávil asi dva dny. Na základě těchto zkušeností mohu říct, mi auto nepřipadalo tak obtížné na řízení,“ řekl Cunoda pro Motorsport.com. „Získal jsem dojem, že přední část vozu je velmi citlivá, jak se říká. Ale když se mě zeptáte, jestli se mi řídilo špatně, neřekl bych, že by ve mně vyvolávalo nějaké zvláštní pocity, alespoň ne v simulátoru.“

Co se stane, pokud u Red Bullu selže také Cunoda? V krátkodobém horizontu zřejmě nic. Je téměř jisté, že Japonec dokončí sezónu u Red Bullu. Pokud bude podávat dobré výkony, mohl by zůstat a to bez ohledu na odchod Hondy. V opačném případě bude muset Red Bull pro příští rok hledat nového jezdce, což může být velká výzva a to i s ohledem na změnu pravidel. Ve vzduchu navíc stále visí také možnost odchodu Maxe Verstappena. Dříve byl spojován s Mercedesem, dnes s Astonem Martin.

Marko v uvedeném rozhovoru pro Motorsport.com také popřel, že by ve hře o sedačku byl Franco Colapinto, který byl s Red Bullem spojován už vloni a nyní je rezervním jezdcem Alpine.

„Ano, s Olliem Oakesem mám dobré vztahy. Pravidelně ve svých různých týmech napříč juniorskými kategoriemi angažuje některé naše jezdce. Jeden z jeho jezdců například v současné době závodí v britské F4. To byl důvod, proč jsem se s ním sešel. Colapinto nebyl tématem,“ řekl Marko.