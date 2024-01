17 000 kol pana Steinera. V čele Haasu zažil všechno kromě chutě šampaňského

V roce 2010 vstoupily do F1 tři nové týmy a nebyl to zrovna důstojný debut. Nejrychlejší Timo Glock ztratil v první části kvalifikace v Bahrajnu 7 sekund. V Austrálii byla situace lepší, ale i tak ztratil nejrychlejší z nováčků 4,7 sekundy, což je dnes za normálních podmínek naprosto nemyslitelná ztráta. Nikdo z nováčků nezískal v prvních třech sezónách bod a postupně všichni skončili.

V roce 2016 převzal pomyslnou štafetu americký tým Haas a byla to úplně jiná písnička. V Austrálii pršelo, takže výsledky kvalifikace nelze brát vážně, ale v samotném závodě dokázal Romain Grosjean dojet na šestém místě! V Bahrajnu byl Grosjean v kvalifikaci devátý a v závodě vylepšil maximum Haasu, když dojel pátý.

Haas nezažil jen skvělý debut, který byl naprosto nesrovnatelný se situací v roce 2010, ale byl doslova zjevením. Pro soupeře zjevením ze samotného formulového pekla.

Haas měl zkušenosti z americké scény (NASCAR) a ve F1 na to šel revoluční cestou. Nezkoušel to bez aerodynamického tunelu, jako v roce 2010 Virgin, ale Gene Haas zajel do Maranella a nakoupil tam vše, co mu pravidla umožňovala. Do té doby odebírali zákaznici především pohonné jednotky a někteří převodovky.

V roce 2016 jsme o této spolupráci psali v článku. Haas nemusel ani stavět šasi, to mu zase obstarala italská Dallara.

Rozjela se debata, zda Haas nenarušil samotnou podstatu formule 1, která se na rozdíl od IndyCar nebo juniorských sérií vyznačuje tím, že je šampionátem konstruktérů. A Haas si toho vyráběl méně než soupeři.

Čím více se Haasu dařilo, tím více byl trnem v oku soupeřů. Dobrá forma Haasu z úvodu první sezóny nevydržela, ale tým i tak skončil na skvělém osmém místě. Stejnou pozici získal tým také o rok později.

Sezóna 2018 byla pro Haas nejúspěšnější. Grosjean dojel v Rakousku na čtvrtém místě, což je nejlepší výsledek v historii týmu. Celkově pak Haas skončil v Poháru konstruktérů na pátém místě s 93 body.

Od té doby se ale Haasu nedaří. Dvakrát z posledních tří sezón skončil poslední. Nepomohlo ani otevření konstrukčního oddělení přímo v Maranellu, které vedl zkušený inženýr Ferrari Simone Resta.

Pod vedením Steinera

Sám Steiner Haas trochu přerostl a to především díky seriálu Drive to Survive. Zatímco z něj se stal jeden z nejslavnějších šéfů týmů a také jedna z nejpopulárnějších osobností F1 vůbec, nepodařilo se mu z Haasu nikdy udělat skutečný americký tým. Nevnímalo ho takhle americké a ani světové publikum. Nutno říct, že to byla těžká mise, protože fanoušci se většinou ztotožňují spíše s jezdci než týmy – kromě několika výjímek.

Pod vedením Guenthera Steinera se tým nikdy nedostal na stupně vítězů, ale to neznamená, že by byla nuda.

Na Haas nejtvrději dopadla válka na Ukrajině. V průběhu předsezónních testů v roce 2022 musel řešit jezdce i sponzora, což bylo v podstatě jedno a totéž. Nakonec to přineslo návrat Kevina Magnussena. Ten pak na Interlagosu získal pro Haas šokující pole position.

U Haasu také debutoval (a zatím) skončil ve F1 syn sedminásobného mistra světa Micka Schumachera.

Nejdramatičtější okamžik se nepochybně odehrál v Bahrajnu 2020. Krátce po startu boural Romain Grosjean a jeho vůz skončil v plamenech. Naštěstí se mu podařilo dostat z vozu a z celého incidentu si odnesl jen popáleniny na rukou.

Pod vedením Steinera odjel Haas 166 závodů. Celkem 48 z nich dokončil na bodech. Vozy Haasu odjely 17 232 kol a 86 734 kilometrů.

V závodním kokpitu se objevilo 7 jezdců. Nejvíce závodů odjel Kevin Magnussen (123).

Potenciál tým má, ale...

Ve formuli 1 potřebujete využít maximálně potenciál, čemuž se říká efektivita. K tomu potřebujete peníze.

Potenciál Haas má. Jako poslední tým může využívat simulační nástroje nejvíce z celého startovního pole. Týmy omezuje rozpočtový strop, ale Haas ho zatím nedosáhl, takže může investovat i více peněz. Otázkou je, kde je vezme.

Týmy mají v zásadě tři zdroje: sponzory, podíl na komerčních právech a vlastní prostředky.

Vloni skončil Haas poslední. Horší sezónu měl jen v roce 2021, kdy ani nebodoval. Kvůli horší pozici dostane přibližně o 20 milionů dolarů méně z komerčních práv.

Se sponzory to měl Haas vždy jako na houpačce. Možná si ještě pamatujete na výstředního výrobce energetických drinků Rich Energy. O dalšího sponzora pak Haas přišel kvůli zmíněné válce a odchodu Mazepina. Aktuálně má titulárního sponzorova v podobě firmy MoneyGram, která ale nepřináší tolik jako některé jiné obří značky.

Některé týmy mohou investovat i vlastní prostředky. V tomto případě do jisté míry fungují i jako sponzoři, protože marketingové přínosy účasti ve F1 jsou například pro Red Bull, Mercedes nebo Ferrari ohromné.

Gene Haas si v minulosti pochvaloval dopady působení ve F1 na svůj byznys – prodává obráběcí CNC stroje. Nejedná se ale zase o tak velkou firmu, aby by mohl Haas do svého týmu pumpovat desítky milionů dolarů. Zvláště, když chybí efektivita.

Lawrence Barretto na webu F1 uvedl, že loňské vylepšení Haasu, které tým nasadil v Austinu, platil Gene Haas ze svého. Mělo jít o 8 milionů dolarů. Výsledky byly zklamáním, Nico Hülkenberg se dokonce vrátil ke staré specifikaci, která se ukázala být rychlejší.

Špatné výsledky nakonec podle Geneho Haase byla hlavním důvodem Steinerova konce. Novým šéfem se stane Ajao Komacu. Inženýr má zkušenosti z jiných týmů, u Haasu je v podstatě od jeho začátku. Tým bude hledat provozního ředitele, aby se Komacu mohl soustředit na samotný vůz a tým po jeho technické stránce.

Je ale otázkou, zda bude nový šéf rozhodujícím prvkem. Haasu by se spíše hodil nový partner. Ten se i nabízel. Michael Andretti chodil okolo a měl zájem o koupení existujícího týmu. Nakonec ale nepochodil a založil tým nový, se kterým se nyní pokouší dostat přes hradbu nezájmu ze strany F1.