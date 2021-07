15. září se na Netflixu objeví dokument o Schumacherovi

Na filmu s názvem SCHUMACHER se podílí jeho manželka Corinna, děti Gina a Mick a bratr Ralf. Na Netflixu se objeví 15. září – jen krátce poté, co si F1 připomene 30 let od debutu sedminásobného mistra světa ve F1.

Nebude to první dokument o legendě F1 na Netflixu. V roce 2020 spatřil světlo světa dokument o Juanu Manuelu Fangiovi (v češtině pod názvem Život v plné rychlosti: Příběh Juana Manuela Fangia).

Schumacherova manažerka Sabine Kehm popisuje film jako „dárek rodiny svému milovanému manželovi a otci“.

Ve filmu se objevují také postřehy mnoha osobností F1, které buď hrály roli v Schumacherově kariéře, nebo byly jeho přímými soupeři. Mimo jiné: Jean Todt, Bernie Ecclestone, Luca di Montezemolo, Flavio Briatore, Sebastian Vettel, Mika Häkkinen nebo David Coulthard.

Film vznikl v produkci německé společnosti B|14 FILM GmbH a jeho režiséry jsou Hanns-Bruno Kammertons, Vanessa Nocker a Michael Wech. Stejný tým stojí také za dokumentárním filmem o tenisové legendě Borisi Beckerovi z roku 2017 s názvem Der Spieler.

„Největší výzvou pro režiséry bylo určitě najít rovnováhu mezi nezávislým zpravodajstvím a braním ohledů na rodinu,“ uvedla Nocker. „V tom nám byla největší oporou sama Corinna Schumacher.“

„Ona sama chtěla natočit autentický film, ukázat Michaela takového, jaký je, se všemi jeho vzestupy i pády, bez jakéhokoli přikrášlování. Byla skvělá a dost odvážná na to, aby nás nechala dělat, co jsme chtěli, a tak jsme respektovali a dodržovali její hranice. Je to velmi inspirativní, vřelá žena, která na nás všechny udělala trvalý dojem.“