15 000 kilometrů Lewise Hamiltona. Zvládne boj o šampionát se třemi motory?

Jezdec má na sezónu k dispozici tři motory. Teoreticky. Pohonná jednotka je rozdělena na komponenty a některé lze použít dokonce jen dvakrát. Pokud jezdec limit překročí, dostane penalizaci. Při nasazení většího počtu komponent startuje automaticky z posledních míst.

Verstappen nasadil čtvrtý motor v Rusku a dojel na druhém místě – na okruhu, který měl více sedět Mercedesu. Není divu, že to Red Bull označuje za vítězství.

Jak je na tom Hamilton? Podle Auto Motor und Sport měl motor číslo jedna za sebou šest celých víkendů a několik pátků, když v Zandvoortu vypověděl službu. Klesající tlak oleje předznamenal konec. Motor měl najeto již 5 000 kilometrů.

700 km každý víkend

Lewis Hamilton v dosavadních 15 víkendech odjel celkově (včetně tréninků) 10 457 km, což je 697 km na víkend. Pokud bude podobné průměrné číslo platit také ve zbývajících závodech, tak Hamilton odjede v sezóně asi 15 tisíc kilometrů, což odpovídá porci, kterou musí zvládnout tři motory.

Je to ale těsné a není to tak snadné. Různé motory mají najeto různé množství kilometrů. Nejde jen o celkovou porci, ale také o to, kolik kilometrů se odjelo v ostrém režimu. Navíc platí, že s rostoucím počtem kilometrů nejen stoupá pravděpodobnost poruchy ale také klesá výkon. Ne náhodou výrobci rádi nasazují nové motory na okruzích, kde je potřeba velký výkon – jako jsou Baku, Spa, Monza. Hamilton nasadil druhý motor právě v Baku a třetí ve Spa.

Mercedes měl po celou hybridní éru velmi spolehlivé motory, ale letos to není tak růžové.

Bottas nasadil nový motor v Itálii. V dalším víkendu v Soči ale inženýři objevili po pátku podezřelé údaje a poslali motor do továrny ke kontrole. Bottas nasadil další motor.

Nový motor nasazoval také Latifi. Ani George Russell se však nevyhne trestu. Na třetí pohonnou jednotku přešel neplánovaně už při závodech v Rakousku.

Sebastian Vettel měl v Zandvoortu poruchu motoru. McLaren musel v Soči přejít na starší motor, protože se objevil problém. McLaren a Aston Martin očekávají, že Norris, Ricciardo, Vettel a Stroll nasadí čtvrtý motor a nevyhnou se penalizaci.

Vliv Red Bullu?

„Mercedes to míval snadné,“ řekl Helmut Marko. „V prvních kolech závodu jeli na plný plyn a pak zvolnili. To už není možné. Nyní musí jezdit častěji a déle ve vyšším režimu. A tady přicházejí problémy.“

Red Bull se snaží přijít na to, v jaké oblasti má Mercedes konkrétně spolehlivostní problémy. Podle Wolffa je to však jinak „Jsou to maličkosti, hloupé a pokaždé jiné. Neexistuje žádný jasný vzorec.“

Inženýři se nyní snaží vymyslet, kdy a kde Hamilton nový motor nasadí. V Turecku to nejspíše nebude. Poslední možností je Brazílie. Pak už půjde F1 do finále, přijdou nové tratě, nebo takové, na kterých se hůře předjíždí a ve dvou či třech víkendech by se přínos nového motoru nedal dostatečně využít.

Do hry ale může vstoupit také náhoda. Pokud by se Hamiltonovi některá z kvalifikací nepovedla, bude to šance si odbýt nutnou penalizaci.