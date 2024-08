13 vítězů na startovním roštu. Co na to statistiky?

Na startovním roštu máme nyní 13 jezdců, kteří alespoň jednou vyhráli závod formule 1. Letos nám přibyli dva noví vítězové – Lando Norris a Oscar Piastri. Je to poprvé od roku 2001, co v jedné sezóně získali své první vítězství ve F1 dva jezdci jednoho týmu. V roce 2001 se to podařilo jezdcům Williamsu (Ralf Schumacher a Juan Pablo Montoya).

Počet vítězů nám vzrostl a to přesto, že zde máme poměrně dlouhou dominanci dvou týmů – nejdříve Mercedesu a poté Red Bullu (nebo spíše Verstappena).

V hybridní éře se od roku 2014 odjelo zatím 218 závodů. Max Verstappen a Lewis Hamilton jich vyhráli v součtu 144 (66 %). Pokud připočteme jejich týmové kolegy, tak jde o 188 vítězství pro Red Bull a Mercedes (86,2 %).

Sezóny jsou ale dlouhé a i když máme v poslední době velmi solidní spolehlivost, občas se naskytne šance také pro jiné týmy. Kromě toho jsou kariéry jezdců dnes poměrně dost dlouhé. Počet vítězů na startovním roštu tak roste.

Vítězové grand prix na startovním roštu

Jezdec Počet vítězství Počet závodů od posledního vítězství Lewis Hamilton 105 0 Max Verstappen 61 4 Fernando Alonso 32 232 Valtteri Bottas 10 64 Daniel Ricciardo 8 66 Charles Leclerc 6 6 Sergio Pérez 6 32 Carlos Sainz 3 11 George Russell 2 3 Lando Norris 1 8 Oscar Piastri 1 1 Pierre Gasly 1 89 Esteban Ocon 1 69

Na startovním roštu máme jezdce, kteří dohromady vyhráli 237 závodů, což je 21,3 % ze všech závodů, které kdy byly ve F1 odjety!

13 vítězů na startovním roštu je hodně a je to nejvíce od roku 1980, ale není to rekord. Ten zatím drží závody v Belgii a Španělsku v roce 1978. Na startu bylo tehdy 15 vítězů grand prix:

Mario Andretti Vittorio Brambilla Patrick Depailler Emerson Fittipaldi James Hunt Jacky Ickx Alan Jones Jacques Laffite Niki Lauda Jochen Mass Ronnie Peterson Clay Regazzoni Carlos Reutemann Jody Scheckter John Watson

Startovní rošt měl tehdy 24 míst. Ve Švédsku se pak nekvalifkoval Jacky Ickx, který se pak už ani neobjevil ve zbývajících závodech sezóny.

A nejméně? Když odmyslíme první závod F1 v roce 1950 v Silverstonu, tak rekord drží Grand Prix Itálie v roce 1960. Kvůli bojkotu britských týmů nebyl na startu ani jeden vítěz grand prix F1.

Rozšíří se startovní rošt brzy o dalšího vítěze? Je to velmi reálné. Kromě Ricciarda mají už všichni vítězové potvrzenou sedačku pro příští rok – i když u Péreze může dojít ke změně. Pokud by u Mercedesu debutoval Antonelli, bude s ohledem na formu stříbrných šípů v příštím roce určitě horkým kandidátem na v pořadí 116. vítěze závodu F1.