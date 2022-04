1:18.3. Alpine odhadl potenciál Alonsova nedokončeného kola

Alonso ve svém rychlém kole boural. Podle Alpine byl příčinou těsnící O-kroužek, který zapříčinil únik oleje. Jedná se o „součástku“ za méně než 50 Kč.

Nedokončená kvalifikace následně ovlivnila i Alonsův závod. Jak by to dopadlo, kdyby Alonso neboural, se už přesně nikdy nedozvíme. Alpine však má data a udělal odhad.

„To kolo bylo rozjeté na 1:18.3,“ řekl sportovní ředitel Alpine Alan Permane pro F1 Nation. „Nevím, kam by nás to dostalo, ale měl další sadu pneumatik. S tou novou sadou mohl získat další desetinu, možná desetinu a půl, takže něco kolem 1:18.15 neb 1:18:2. Na pole position bychom se nedostali, ale do první řady, možná na třetí místo... kdo ví.“

Alonso by zřejmě Leclerca nepřekonal, ten nakonec zajel 1:17.868. Mohl ale konkurovat red bullům. Verstappen zajel 1:18.154, Pérez 1:18.240.

V paddocku se už spekuluje, že nešlo o náhodu. Alpine vyhovují okruhy s nižším přítlakem a agresivnímu stylu jízdy Fernanda Alonsa zřejmě sedí současný vůz francouzského týmu.