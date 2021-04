11. místo je více než nepříjemné, hodnotí Marko Pérezův výkon v Imole

Sergio Pérez se kvalifikoval na druhém místě. Porazil Verstappena a na pole position ztratil jen pár setin. V neděli ale prožil hodně nevydařený závod.

Pérez přišel na startu o pozice. Dostal se před něj Verstappen ale především Leclerc. Během závodu měl sice problémy s volantem, ale vyrobil také řadu chyb.

Za safety carem se Mexičan dostal mimo trať, přišel o pozice, které si ale vzal hned zpět. Předjíždění za safety carem je však v tomto případě zakázáno, takže Pérez dostal penalizaci. V další fázi závodu se roztočil a nakonec dojel mimo bodovanou desítku. V souboji s Mercedesem bude Red Bull potřebovat každý bod.

„V kvalifikaci začal dobře,“ řekl Marko pro Servus TV. „Najednou zajel z ničeho nic druhý nejlepší čas, takže jsme si mysleli, že je vše v pořádku.“

„Myslím, že se mu v závodě nepodařilo dostat pneumatiky hned na provozní teplotu, jako to udělal Max. Po restartu se všechno pokazilo, i když jsme mu nasadili měkkou pneumatiku. Především to roztočení při restartu ho stálo všechno. Ale bylo to také o desetisekundové penalizaci. Samozřejmě, že 11. místo je více než nepříjemné.“