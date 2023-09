102 závodů dlouhá série skončila. Red Bull chyběl ve třetí části kvalifikace

Náročný víkend Red Bullu ve Velké ceně Singapuru formule 1 vyvrcholil v kvalifikaci, kde Max Verstappen ani Sergio Pérez nepostoupili mezi deset nejrychlejších. Red Bull chyběl ve třetí části kvalifikace po 102 závodech.

Po sérii 10 vyhraných velkých cen za sebou stojí Verstappen v Singapuru před náročným závodem, do kterého bude v nejlepším případě startovat až z jedenáctého místa.

V kvalifikaci se tak potvrdilo, že Red Bull se na městské trati Marina Bay trápí. Verstappen si v průběhu tréninků stěžoval na špatnou ovladatelnost a nestabilitu svého vozu, která byla patrná i během kvalifikačních pokusů.

„Ano, určitě. Věděl jsem, že bude těžké dostat se na pole position, ale tohle jsem nečekal,“ odpověděl Verstappen na dotaz Sky F1, zda je výsledek kvalifikace horší, než očekával.

„V průběhu víkendu se trápíme. Třetí volný trénink nebyl špatný, pak jsme ale na autě vyzkoušeli pár dalších věcí pro kvalifikaci, kde se to otočilo a auto bylo opět neovladatelné. V brzdných zónách si auto sedalo na podlahu a vždy, když jsem chtěl tvrdě zabrzdit, odlehčila se mi přední kola.“

„Jak jsem už řekl do vysílačky, byla to šokující zkušenost, žádná rychlost, žádná trakce. Prostě opravdu náročné na řízení.“

Verstappen se již z horší startovní pozice letos dostal na stupně vítězů. V Saúdské Arábii například dojel druhý po startu z 15. místa. V Singapuru ale podle svých slov nemá auto dost rychlé na to, aby bojoval o stupně vítězů.

„Ne, určitě nedoufám (ve stupně vítězů). Myslím, že tady je to mnohem méně o tom mít dobré závodní auto. Je to trochu jako Monako. Všechno dáte do kvalifikace a pro všechny je těžké tady předjíždět, protože opotřebení pneumatik není tak vysoké. Bude to tedy dlouhé a těžké odpoledne. Snad tedy nebude mnoho safety carů a závod bude krátký.“

Verstappen navíc čelí několika vyšetřováním za možné zdržování soupeřů v Q1 a Q2, za které by mohl přijít trest. „V tuto chvíli nezáleží na tom, jestli budu startovat jedenáctý, patnáctý nebo poslední. Důležitější je v tuto chvíli pochopit, proč to bylo tak špatné. To bude mnohem důležitější než se tento víkend pokusit získat pár bodů.“

Naposledy se do třetí části kvalifikace neprobojoval ani jeden z jezdců Red Bullu ve Velké ceně Ruska v roce 2018.

Pérez za Verstappenem

Ještě o dvě pozice hůře skončil v kvalifikaci Pérez. Mexičanovy naděje na postup do Q3 vyhasly na začátku jeho posledního pokusu, když chyboval ve druhé zatáčce a roztočil se.

„Bylo to náročné, s autem jsme si pohrávali. Začali jsme dobře, v prvním tréninku jsme měli dobré vyvážení. Druhý volný trénink byl velmi náročný,“ řekl Pérez.

„Od té chvíle to bylo složité, protože jsme udělali pár změn, ale žádná z nich nezměnila vyvážení.

„Pak to bylo ještě horší, protože jsem nemohl dokončit svůj poslední pokus. Auto hodně koplo a já nad ním ztratil kontrolu. Je to velká škoda. Do Q3 jsme se mohli dostat.“

Ve stupně vítězů nevěří ani Pérez. „Určitě (jsou mimo dosah). Myslím, že pokud dokážeme získat pár bodů, budu s tím spokojen.“