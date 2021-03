100 km a hrstka bodů. Jak bude vypadat sobotní sprintová kvalifikace?

V pátek kvalifikace a v sobotu krátký závod, který určí pořadí pro nedělní závod. V letošní sezóně nás podobný scénář čeká třikrát. Formule 1 věří, že letošní rok je ideální pro experimenty.

O sobotních sprintech se diskutuje už týdny. Týmy se o nich bavily s Domenicalim také v Bahrajnu a brzy vše potvrdí elektronickým hlasováním.

Auto Motor und Sport (AMuS) přinesl další podrobnosti. Sobotní sprint má mít název „sprintová kvalifikace“. Délka závodu bude 100 km.

Původně jsme měli premiéru sprintové kvalifikace vidět v Kanadě, ale nakonec se tak stane v Silverstonu. Důvodem jsou náklady. Týmy budou muset do dějiště závodu dopravit více náhradních dílů a to je vždy jednodušší na evropský závod. Další sprintové kvalifikace proběhnou v Monze a na Interlagosu. Jinými slovy dle aktuálního kalendáře formule 1 v červenci, září a listopadu.

„Pokud to nezkusíme, nebudeme nikdy vědět, jaké to bude,“ řekl nejmenovaný člověk v paddocku.

„Musíme být k sobě poté upřímní a ověřit si, jaké výhody a nevýhody to přináší sportovně i komerčně,“ uvedl Toto Wolff. Šéf Mercedesu byl vloni proti sprintům s reverzním roštem, ale současná podoba se mu líbí.

Stále se musí dořešit technické podrobnosti. Například pneumatiky. Podle AMuS by měl být pro neděli závod volný výběr pneumatik. Týmy také budou mít možnost vyměnit mezi sobotou a nedělí brzdy a poškozené části vozu.

Možná nejvíce jsme byli zvědaví na počet bodů. V některých sériích by se mohly udělovat bez větších problémů. Konec konců to už léta funguje v doprovodných juniorských sériích F2 a F3. Královna motorsportu má ale tendenci generovat dominanci. Existuje docela slušná šance, že by vloni Mercedes vyhrál kvalifikaci, sprintovou kvalifikaci i hlavní závod a díky bodům navíc by získal titul mezi týmy dříve a dost možná by totéž platilo pro Hamiltona.

Dříve se spekulovalo o polovičních bodech. Nakonec budou bodovat jen jezdci na pódiu a to tak, že vítěz získá 3 body, druhý 2 body a třetí 1 bod. Celkem tak může získat jezdec za víkend 29 bodů (3+25 + 1 bod za nejrychlejší kolo závodu).