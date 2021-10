10 velkých cen F1, ve kterých přišli jezdci o své první vítězství

Po startu z pole position pilot McLarenu přišel o vedení, když se před něj dostal Carlos Sainz. Norris se ale vrátil do čela a jel si za svým prvním vítězstvím v kariéře.

V samotném závěru závodu ale v Soči začalo pršet, řada jezdců neváhala s přezutím na pneumatiky do přechodných podmínek, Norris se ale snažil na stále více mokré trati dojet do cíle na pneumatikách do sucha.

Nakonec v porovnání s jezdci na přechodných pneumatikách výrazně ztrácel a na kluzké trati udělal i hodiny. Tři kola před cílem proto zamířil k mechanikům do boxů, v tu chvíli už ale byl jeho závod ztracen a Norris byl v cíli klasifikován až na sedmém místě. Vyhrál Lewis Hamilton.

Norris ale není první, a rozhodně ani poslední, pilot, který s přehledem mířil za svým prvním vítězstvím, ale nakonec si na první takový úspěch musel ještě počkat.

Server Motorsport se podíval na dalších 10 závodů, ve kterých mohli vybraní jezdci dosáhnout na své první vítězství, ale nebylo jim v tu chvíli přáno.