10 věcí, na které budeme zvědaví do konce roku

Lando Norris je stále ve hře, ale Verstappen dokáže pravidelně solidně bodovat a má náskok. Do hry promlouvají také jezdci Ferrari a Mercedesu. Norris by musel vyhrát významný počet závodů nebo by se muselo Verstappenovi hodně nedařit.

Max Verstappen má na druhého Landa Norrise náskok 78 bodů. Do konce sezóny může jezdec získat ještě 260 bodů v závodech a 24 ve sprintech. To je hodně a matematicky tak může získat titul kterýkoliv z 20 jezdců.

V této sezóně se rozhodně nenudíme a to platí jak o dění na trati, tak také o dění mimo závodní okruhy. Co přinese zbytek letošní dlouhé a rekordní sezóny?

Antonellimu se trochu více daří také ve F2, kde získal dvě vítězství. V současné době platí, že by bylo překvapivé, pokud by Mercedes potvrdil někoho jiného. Tým navíc nemá příliš jiných možností – snad jedině podepsat na rok s Bottasem a dát Antonellimu více času na přípravu.

V neděli v Zandvoortu oslaví Antonelli 18. narozeniny, takže může ve F1 debutovat bez nutnosti udělení výjimky od FIA. Debut v letošním roce za volantem Williamsu se neočekává, ale Antonelli by se měl zúčastnit některých prvních tréninků. Konec konců tým musí dva tréninky věnovat mladíkům a koho jiného by měl Mercedes posadit za volant...

U Astonu Martin by na Neweyho čekala řada výhod – má to blízko, může se těšit na novou továrnu s moderním vybavením, některé staré známé (Dan Fallows) i pokračování spolupráce s Hondou.

Situace se ale změnila a v současné době by byl přestup do Ferrari spíše překvapením. Spekuluje se mimo jiné o tom, že Newey chtěl právo veta ve věci příchodu nových inženýrů...

Když Red Bull na začátku května potvrdil, že Adrian Newey u týmu v příštím roce skončí, předpokládalo se, že zamíří do Maranella. Pracoval by pro ikonický tým a navíc spolupracoval s Lewisem Hamiltonem.

Skončí Alpine jako výrobce?

Nejdříve to byla divoká spekulace, ale nyní je to realita. Alpine od roku 2026 zřejmě přejde na pohonné jednotky Mercedes. Spekulovalo se, že by k tomu mohlo dojít dokonce už příští rok, ale to se nejspíše už nestihne.

Oficiální potvrzení zatím chybí. Zvědaví budeme také na rozsah případné spolupráce – zda se potvrdí, že kromě pohonné jednotky bude tým odebírat také převodovky a zadní zavěšení.

A neskončí to vše prodejem týmu?



