10 šílených rekordů a dalších statistik

Pokud dnes jezdec nesplní v první části kvalifikace limit 107 % nejlepšího času, tak se do závodu nekvalifikuje. Sportovní komisaři pak přihlédnou k okolnostem a podmínkám a udělí mu výjimku na základě časů z tréninků. V minulosti ale bylo běžné, že se jezdec do závodu nekvalifikoval.

Jméno Hans Heyer jste možná nikdy neslyšeli. Přesto se právě on zapsal do historie formule 1. Do Velké ceny Německa v roce 1977 se nekvalifikoval (DNQ), následně z ní odstoupil (DNF) a ještě být diskvalifikován (DSQ).

Pokaždé na pódiu

Zatímco Nico Hülkenberg nikdy nezískal stupně vítězů, Dorino Serafini se na pódium dostal pokaždé, když do závodu odstartoval. Nebylo to až tak těžké. Odstartoval totiž jen do jednoho závodu. V roce 1950 skončil druhý ve Velké ceně Itálie. Dostal za to ale polovinu bodů, protože vůz sdílel s Ascarim.



Formule 1 v roce 1950 (ilustrační foto).

Foto: Don Price / Getty Images